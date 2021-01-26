2021 SALT araştırma fonları başvuruları başlıyor

Bu yıl, seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu belirlenen 6 araştırma projesinin her birine 15.000 TL değerinde fon desteği verilecek. 2013’ten bu yana toplam 56 projeye destek sağlayan SALT Araştırma Fonları, yeni kaynakları görünür kılan, yerel örnekleri çeşitli bilgi alanlarını harmanlayarak inceleyen, genel geçer kanıların yeni bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalara veriliyor.

Kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu araştırmalarına eklemlenecek yapıdaki içerikler değerlendirme aşamasında öncelikli tutuluyor. İki aşamalı olan fon başvurularının SALT Araştırma’nın odaklandığı alanlar temel alınarak hazırlanması gerekiyor. Türkiye’de 1950’ler sonrasında basılı kaynakların dışında kalan ya da mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar getiren çalışmalarla ilgili olan mimarlık ve tasarım araştırmaları ise tasarım nesnelerinden yapılı çevreye her türlü ölçek konu olarak seçilebiliyor.

Sanat araştırmaları ise 1950’lerden itibaren bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihi yazımlarını, basılı veya bilinir kaynakların ötesinde materyal incelemelerini içeriyor. Kent, toplum ve ekonomi tarihi araştırmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve/veya 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin içerikler ile SALT Araştırma bünyesindeki belge ve kaynakların kullanımıyla hazırlanan projeleri kapsıyor. 22 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’e kadar sürecek olan ön başvurular, konu ve dönem bakımından içeriğin uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu aşamayı geçen aday projeler için son başvuru tarihi 22 Mart Pazartesi, sonuçların duyuru tarihi ise 22 Nisan Perşembe olarak belirlenmiş.