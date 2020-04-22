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    HaberlerEkonomi Haberleri 9302 Vergi Kodu Nedir? Karayolları Geçiş Ücreti/idari Para Cezası Nereye Ödenir?
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    22.04.2020 - 18:05 |

    9302 Vergi Kodu Nedir? Karayolları Geçiş Ücreti/idari Para Cezası Nereye Ödenir?

    Vergi kodları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve alınacak vergi türünün nitelendirilmesinde kullanılan sayılardır. Bu kapsamda sık sorulan sorular da 9302 vergi kodu nedir ve karayolları geçiş ücreti/ idari para cezası nereye ödenir olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizler için 9302 vergi kodu hakkındaki tüm bilgileri derledik.

    9302 Vergi Kodu Nedir? Karayolları Geçiş Ücreti/idari Para Cezası Nereye Ödenir?

    Vergi ücretleri, işlem ile ilgisi bulunan devlet kurumları tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda 9302 kodlu vergi zamlarına da Karayolları Genel Müdürlüğü karar vermektedir.

    9302 Vergi Kodu Nedir?

    9302 vergi kodu, araç ile geçilen otoyol ve köprüler için ödenen geçiş bedelini temsil etmektedir. Kullanılan köprü ve otoyolların geçiş ücretleri ise aşağıdaki gibi birbirinden farklılık göstermektedir.

    KGM Anadolu Otoyolu: 30 TL

    İzmir Çeşme Otoyolu: 4,50 TL

    Gebze-Orhangazi-İzmir: 256,30 TL

    Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 11,15 TL

    Kuzey Çevre Otoyolu: 61,80 TL


    Karayolları Geçiş Ücreti/ İdari Para Cezası Nereye Ödenir?

    Otoyol ve Köprü ücretleri OGS (Otomatik Geçiş Sistemi ve HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kullanılarak yapılmaktadır. Bu kapsamda önceden alınan ve para aktarılan OGS ve HGS ile araçlara elektronik özellikli bir cihaz yerleştirilmektedir. Herhangi bir otoyol ve köprü kullanılacak durumda bu cihazlara para yüklenmesi gerekmektedir. Bakiye olmadan yapılan geçişlerde araç sahiplerine cezalı geçiş işlemi uygulanmaktadır. Gününde ödenmeyen geçiş ücretine ise 4 katı kadar ceza işlenmektedir.

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