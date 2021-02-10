• 10 Şubat 2021 - 08:28 • Son Güncelleme:
Beren Saat'ten Serpil Doğulu paylaşımı
Oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
• 10 Şubat 2021 - 08:28 • Son Güncelleme:
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Yedi yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun yeni yaşını kutladı.
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Belçim Bilgin ve Kenan Doğulu ile yer aldığı kareleri yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: "Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için. Yıllar önce bu gece Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez, gelip beni alıp, Kenan ile ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye, 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile..."
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