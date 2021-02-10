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• 10 Şubat 2021 - 08:28 • Son Güncelleme:

Beren Saat'ten Serpil Doğulu paylaşımı

Oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

• 10 Şubat 2021 - 08:28 • Son Güncelleme:
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Yedi yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun yeni yaşını kutladı.

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Birlikte çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Saat, gönderisine, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notunu düştü. Böylece aralarında gerginlik olduğu öne sürülen ikiliden, yıllar sonra ilk poz gelmiş oldu.

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Serpil Doğulu'nun gelini Beren Saat ile aralarının açık olduğu öne sürülmüştü. 2017 yılında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doğulu, "Beren, çok şeker biri. Ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz. Ayrıca çok da iyi bir gelin. Aramızda asla öyle sorunlar yok" açıklamasını yapmıştı.

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Öte yandan geçtiğimiz hafta da yakın arkadaşı Belçim Bilgin’in doğum gününe eşi ile katılan Saat, hem yakın arkadaşının doğum gününü ve Kenan Doğulu ile dokuzuncu tanışma yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı.

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Belçim Bilgin ve Kenan Doğulu ile yer aldığı kareleri yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: "Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için. Yıllar önce bu gece Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez, gelip beni alıp, Kenan ile ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye, 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile..."

6 DOKUZUNCU YILIMIZ KUTLU OLSUN OYUN ARKADAŞIM

" DOKUZUNCU YILIMIZ KUTLU OLSUN OYUN ARKADAŞIM"

"Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı" diyen Saat sözlerine şöyle devam etti; "Magnetik organizasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları söyleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... Dokuzuncu yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy..."

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