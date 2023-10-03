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Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş

Altın fiyatları son haftalarda sert düşüş göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Altının ons fiyatında görülen keskin düşüş yurt içinde gram altın fiyatının gerilemesine yol açtı. Peki altında sert kaybın sebebi ne? Analistler altında yeni tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

03.10.2023 - 09:01 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantısında faizi sabit bırakmasının ardından toplantı metninde bu yıl ilave bir faiz artışı daha yapılabileceğine yönelik mesajlar özellikle altın piyasasında keskin düşüşleri beraberinde getirdi. 

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25 Eylül tarihinde 1925 dolar seviyesinden işlem gören ons altın bu tarihten beri soluksuz düşüş gösteriyor. Ons altında 25 Eylül'den beri kayıp yüzde 6’ya dayandı. 

DOLAR ENDEKSİ 11 AYIN ZİRVESİNDE 

Fed’in bu yıl bir kez daha faiz artırabileceğine yönelik beklentiler dolar endeksi ve tahvil faizinin yükselmesine yol açıyor. Doların küresel çapta güçlenmesi ve ABD tahvillerine yönelimin artmasıyla birlikte altının ons fiyatı aşağı yönlü hareketini hızlandırıyor. Dolar endeksi bugün 107.200 seviyesini aşarak Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.700’e dayandı. 

ALTINDA ÇARPICI TAHMİN 

ANZ analistleri yayınladıkları araştırma notunda, ons altının, Fed yetkililerinden gelen şahin sinyallerin artmasıyla son yılların en yüksek seviyelerine çıkan ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında olduğunu savundular. 

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Oanda Kıdemli Analisti Edward Moya da, yatırımcıların 10 yıllık ABD Hazine getirisinin %5 bölgesini test etmeye hazır olduğunu düşünmeye başlaması halinde altın fiyatlarının daha kırılgan hale gelebileceğini ve ons altının 1.800 doların altına düşebileceğini söyledi. 

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Ons altın için bugün destek seviyesi 1811 dolar. Buranın kırılması halinde 1804 doların görülebileceği ifade ediliyor. Daha aşağıda ise 1791 dolar desteği var. 

ONS ALTIN BUGÜN DE DÜŞÜYOR 

Bugüne 1828 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1826 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1815 dolar, en yüksek ise 1829 dolar seviyeleri görüldü. 

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GRAM ALTIN KRİTİK EŞİKTEN DÖNDÜ

Ons altındaki aşağı yönlü seyir yurt içinde gram altın fiyatının hızla kayıp göstermesine yol açtı. Geçtiğimiz güne 1628 liradan başlayan gram altın 1610 liraya kadar geriledikten sonra 1613 liradan kapandı. 

Haftanın ikinci işlem gününe 1612 liradan başlayan gram altın sabah saatlerinde düşüşü gösterdikten sonra öğleye doğru toparlanma kaydetti. Şu dakikalarda gram altın 1614 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1602 lira, en yüksek ise 1617 lira seviyeleri test edildi. 

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