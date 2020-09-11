Babil yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor! Onur Saylak Babil kadrosunda...

Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi usta isimlerin yer aldığı Babil dizisi kadrosuna Onur Saylak dahil oldu. Geçen sezon Ozan Güven canlandırdığı Egemen karakterini yeni sezonda Onur Saylak devam ettiriyor. Peki yeni bölümde neler olacak?

‘Babil’, ikinci sezonuyla 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Star’da…

BABİL YENİ SEZON YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan her şeyi hesaplayabilir. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

BABİL DİZİSİ KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır…