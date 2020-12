Kovid-19’un hayatımızı bir distopyaya çevirdiği 2020 nihayet son buluyor. İnsanlık tarihinin çok daha kötülerini gördüğünü bilsek de, 2020’yi bir an önce geride bırakmaya can atmak için yeterince nedenimiz var. Peki, yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var mı? Tüm dünyada eşzamanlı olarak deneyimlenen ve tüm “normal”lerimizi bir kenara bırakıp başka türlü yaşamaya mecbur kaldığımız bu salgın yılı, bize gerçekten ne öğretti? Her biri farklı alanlardan önde gelen isimlere sorduk: 2020’den ne öğrendiniz? Tüm okuyucularımıza şimdiden sağlık dolu bir yıl dileklerimizle.



Deniz Bayramoğlu (Gazeteci)

Hayatın bir anda kökten değişebileceğini gördüm. İnsanların umursamazlığının nasıl zirve yapabileceğini de... İnsanın en büyük avantajının değişime büyük bir hızla ayak uydurabilmesi olduğunu fark ettim. Ve elbette statüko denen şeyin çok ama çok kırılgan olduğunu dolayısıyla aslında hayatın hiçbir alanında statüko denen şeyin gerçekte var olmadığını...

Eda Erdem (Voleybolcu)

Uzun vadeli plan yapmanın gerçekçi olmadığını; mutlu olduğumuz her anın kıymetini bilip şükretmeyi ve sevdiklerimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini öğrendim.









Berk İmamoğlu (Storytel Türkiye Müdürü)

2020’nin öğrenmek adına bana kattığı en önemli şey; bildiğimi düşündüğüm şeyleri tekrar değerlendirmek ve birçoğunu yeniden öğrenmeye çalışmak oldu.

Ahmet Ümit (Yazar)

2020, insan denen mahlukun ne kadar bencil ne kadar fedakar, ne kadar vahşi ne kadar uygar, ne kadar yıkıcı ne kadar yapıcı, ne kadar iyi ne kadar kötü, ne kadar zeki ne kadar aptal, ne kadar erdemli, ne kadar ahlaksız olduğunu bir kez daha gösterdi bana.









İlker Küçükparlak (Psikiyatr)

Bu yıl en çok hayatlarımızda olmasa da olacak ne kadar çok şey bulunduğunu fark ettim galiba. Bu yılın zorlayıcı koşulları yetkinliklerimle ilgili daha net bir kabullenme de getirdi. Hayatın kendisi gibi kendimi de “olduğu kadarı ile” kabullenmeyi daha çok içselleştirdim sanırım.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan (Akademisyen)

2020 pek çoğumuz için gündelik alışkanlıklarımızdan vazgeçtiğimiz, sağlığımızdan sevdiklerimizin zarar görmesinden endişelendiğimiz, işimizi ve sosyal hayatımızı sekteye uğratan karamsar bir yıl oldu. Ama aynı zamanda kendimize, çekirdek ailemize daha fazla zaman ayırmayı, gündelik alışkanlıklarımızın içindeki fuzuli etkinliklerden kurtulmayı, daha basit ve dingin

yaşamanın nimetlerinden faydalanmayı da öğrendik.

Ceren Moray (Oyuncu)

Varoluşunuzu kişisel kaygılardan ibaret bir çizgiye yerleştirmişseniz tutunamıyorsunuz, hep beraber bunu anladık. Hakikati reddedemezsiniz, ona rağmen yaşarsınız ve bu bizi kalabalık yapar. Yeni yıl bu anlamda kazanımlarla dolu olacak, inanıyorum.

Ayça Bingöl (Oyuncu)

Bu yıldan bana en çok kalan belirsizlik ve kaygı oldu pandemi sebebiyle. Anda ve tadını çıkartmaya çalışarak yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Umarım 2021 tüm dünya için umut veren bir yıl olur. Hepimizin en çok ihtiyacı olan umut...









Şebnem Bozoklu (Oyuncu)

Hani bir anket sorusu vardır “Kendinizde değiştirmek istediğiniz şey nedir?” diye ve genelde çuvaldızı kendine batırmak istemeyen bizler erteleme huyum der geçiştiririz bu soruyu. Kelimenin tam anlamıyla ertelememeyi öğretti bu yıl bana. Hayatın tadını çıkarabiliyorken çıkarmayı, sevdiğini söyleyebiliyorken söylemeyi, özlediğinde gidebiliyorken gitmeyi ve öğrenebiliyorken öğrenmeyi.

Aytaç Şaşmaz(Oyuncu)

2020, sevdiklerimize sarılmanın tehlikeli olduğu garip bir yıldı. Bir yerde oturup arkadaşlarla bir şeyler yiyip içmenin ne büyük bir şans olduğunu öğrendiğimiz bir yıl geçirdik. Bir şeyin değerini bilmek için kaybetmeyi beklememeyi öğrendim. Sokağa çıkmanın bile...

Sezin Akbaşoğulları (Oyuncu)

İnsan denen canlının çaresizliği üzerine çok düşünmeme sebep oldu bu dönem. Dünya değişiyor, alışkanlıklar ve yaşama şekillerimiz de değişiyor. Geri kalan ömrümü huzurlu geçirmek için ne yapabilirim gibi yaşlı düşünceleriyle doldu kafam ve bundan pek hoşnut değilim doğal olarak. Yine de mutlu yıllar dilerim herkese.

Ece Dizdar (Oyuncu)

Kendime içimdeki sukuneti korumayı sürekli hatırlattığım bir yıl oldu. Önceliklerimi tekrar belirledim, “Hayatımda daha ne olsun?” sorusunun yerini, “Hayatımda ne olmadan da olur?” aldı.

Prof. Dr. Selçuk Şirin (Akademisyen)

2020 bize Çinli bir köylünün ne yediği sorusunun bütün dünyayı ilgilendirdiğini gösterdi. Bu basit gerçeği biz yetişkinler 2021’de unutup kendi kamplarımıza geri döneceğiz ama benim ‘pandemi kuşağı’ dediğim gençler ortak bir gezegeni paylaştığımız gerçeğini hayatları boyunca unutmayacak. O nedenle ‘yetişin gençler’ diyorum. O nedenle umut gençlerde diyorum.



Azra Akın (Oyuncu)

Her zaman çok önem verdiğim aile sıcaklığının, paylaşmanın ve dostluğun yerini hiçbir şeyin almadığını daha iyi anlamış, öğrenmiş olduk.

Bade İşcil (Oyuncu)

Bu yıl bir kez daha farkına vardığım şey; doğaya sahip çıkmamız, onu korumayı öğrenmemiz gerektiği oldu.”

Görgün Taner (İKSV Genel Müdürü)

Bilimin, sanatın, dayanışmanın, teknolojinin, şeffaflığın ve sağlığın önemini öğrendim.

Mine Tugay (Oyuncu)

2020 kendine yetebilmenin özgürlüğü, hiç tanımadığın bir insanın bile hayatından sorumlu olmanın bilinci; bunun getirdiği bütünlük hissi, doğaya nefes aldırmanın sevinci ve bunu devam ettirebilmenin umudunu getirdi.









Edis (Müzisyen)

2020 pandemiden dolayı o kadar yaşanmayan bir sene oldu ki... Karantinada yaşamayı, sıkıntılara göğüs germeyi, hayatın, özgürlüklerimizin ne kadar değerli olduğunu öğrendik ve bunları ne kadar çabuk kaybedebildiğimizi de... Bu sürecin benim için en önemli kısmı ise sabırlı olmayı öğrenmek oldu.

Buğra Gülsoy (Oyuncu)

Belirsizliklerle mücadele etmenin aslında insanın kendi özüne kavuşmak olduğunu hatırlattı bize. Zamanımızı hep sonraya doğru hesaplayarak yaşıyormuşuz, ama en kıymetli zaman içinde olduğumuz an’mış.

Emre Sakçı (Yüzücü)

İmkansız ile mümkün arasındaki tek farkın o kişinin kararlılığı olduğunu; her şeyin inanmakla ilgili olduğunu öğrendim.

Müge İplikçi (Yazar)

Hayat her zaman bizden yana; biz insanlar da ondan yana olmalıyız... Kendimizle daha dürüstçe yüzleşirsek, hayata bizi bağlayan içsel bağımızı keşfedersek bu dünyada neden olduğumuzu da anlayabiliriz. O zaman suçlamak ve eleştirmek yerine “Hayata ne katabilirim?” sorusunun cevabıyla buluşabiliriz işte. Kitaplardan okuduğum bu gerçeği, 2020 yaşatarak gösterdi bana. Kayıplarım bana bunu keşfettirdi yeniden. Hüzünlü ve zor bir yıldı. Ancak bir o kadar da öğretici.





Altan Öymen (Gazeteci)

Bu yıl tüm insanlık olarak, dünyanın çok büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu hatırladık. İklim değişikliklerinin, kuraklık ve susuzluk gibi sorunların, deprem ihtimallerinin üzerine bir de salgın hastalıkların neden olduğu çaresizlikler eklendi. Önümüzdeki dönemde dünyanın tüm devletlerinin, milletlerinin ve insanlarının bu sorunlara karşı evrensel bir dayanışma içine girmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük.

Mario Levi (Yazar)

2020’den hayatın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Ve son derece sudan sebeplerle ve sıradan bir dille birbirimizi kırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin ne kadar saçma olduğunu çok daha iyi anladım. Bir de komik bir yanıt verecek olursam, 2020’ye gelene kadar Zoom’un bir fotoğrafçılık terimi olduğunu zannediyorum ama hayatımıza fazlasıyla giren bu uygulamayı da öğrenmiş oldum.

Fırat Tanış (Oyuncu-Müzisyen)

Küresel bir salgın hastalığın gölgesinde geçen 2020 senesinde insanın kainatın merkezinde olmadığını; dayanışma ve iş birliğine muhtaç olduğunu; doğanın efendisi olmadığını; Mars’ta yaşam planları yaparken, beyni olmayan fikirsiz bir virüsün kölesi olabileceğini öğrendim.









Gülsüm Kav (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı)

Dünyanın 2020’de çok değiştiği söyleniyor. Bence değişmesi gerektiği çok açık ortaya çıktı; içinde yaşadığımız sistemin insanı ve tüm canlılığı iyi yaşatmakta ne kadar başarısız olduğunu pandemi ile beraber çok açık gördük. Derin eşitsizliklerin herkes ve özellikle kadınlar için ne anlama geldiğini görüyoruz. Bu yüzden de kadınlar değişip “Yeni Havva’lar” oluyor. Pandemi dönemi ile bir kez daha gördük ki, değişen kadınların dünyayı değiştirmesinden başka yol da yok.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (Bilim Kurulu Üyesi)

Modern tıbbın, bilimin öngörülerinin, uyarılarının ne kadar yerinde olduğunu, ama tüm dünyada hem yöneticilerin hem de bireylerin o anki koşullarına uygun gelmediği için bu uyarıları çok kolaylıkla göz ardı edebildiğini, bu ihmalin bedelininse tüm dünya için ne kadar büyük olabileceğini öğrendim.

Umut Karakuş (Şef)

Doğalı, doğayı korumazsak dünyamızın nasıl da kocaman bir hapishaneye döndüğünü gördük. Bu kadar mağrurlanacak bir şey yok aslında, birer küçük canlıyız ve ancak var ederek var olmaya devam edebiliriz. Birimizin yok etmeye başladığı doğa dengesi hepimizi yok etme ile karşı karşıya bırakıyor ve bırakmaya devam edecek.

Derya Alabora (Oyuncu)

Bu yıl yalnızlaştık, parasız kaldık, sevdiklerimizi kucaklayamadık, kayıplarımızla vedalaşamadık... Acının ve yalnızlığın bizi büyüttüğü, düşünce sistemimizi değiştirdiği ve bir arada olmanın ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir yıl oldu.











Atiba Hutchinson (Futbolcu)

Her şeyin kıymetini bilmek, sana ait olan ve sana bahşedilen her şeye müteşekkir olmak çünkü hayat son derece tahmin edilemez.

Göksel (Müzisyen)

Hayatın planlarımız dışında bir anda nasıl değişebildiğini, her duruma uyum sağlayabildiğimizi öğrendik. Ve ben de bu olağanüstü dönemde konfor alanımın dışında, bambaşka bir yaşam biçiminde mutlu olabildiğimi öğrendim.