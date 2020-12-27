2020’ye böyle veda ediyoruz

Sevgili Milliyet Pazar okuyucuları, Türk medyasında sadece Milliyet Pazar ekinin hazırladığı fotoğraf sayfası son dört yıldır sizden gelen fotoğraflarla zenginleşiyor. Şimdiki Zamanın Hikayesi sayfamızda her yıl olduğu gibi bu yıl da bir yılın özetini değerlendiriyoruz. Yeni yıla girerken, Demirören Medya foto muhabirlerinin takip ettiği dünyanın dört bir yanında gelişen olayların fotoğraflarını derledik. Her yönüyle 2020, yüz yılın en “kara senesi” olarak tarihteki yerini aldı. Bizler de bu ilginç yılda Azerbaycan’dan Suriye’ye, yıllar sonra Türkiye’de gerçekleşen F1 yarışlarından pandemiye kadar birçok konuyu fotoğraflarla özetlemeye çalıştık. Daha mutlu, daha keyifli ve renkli fotoğrafların çekileceği bir yıl umuduyla.

ERCAN ARSLAN

Kovid-19 salgını dönemi sosyal mesafeli bayram namazı.

OĞUZ YETER

İstanbul’da sağanak yağmurda görülen şimşek.

ÜNAL ÇAM

Gence’de Ermenistan’ın vurduğu sivil yerleşimler.

CAN EROK

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Gence şehri.

ERCAN ARSLAN

Kovid-19 salgını döneminde gerçekleşen İstanbul maratonu.





Yavuz Özden

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MPT Sniper testi.

İBRAHİM MASE

45 günlük Amine bebek koronayı yendi.

OZAN GÜZELCE

İzmir depreminde enkaz başında yakınlarını bekleyen depremzede.

MUSTAFA İSTEMİ

Kovid-19 salgın dönemi TBMM.

UĞUR CAN

Formula-1 İstanbul Park Yarışı kazananı Lewis Hamilton.

OĞUZ YETER

Kapalı Maraş 46 yıl sonra ziyarete açıldı.

OZAN GÜZELCE

Düzce’de gerçekleşen sel felaketi.

CENGİZ MALGIR

Fenerbahçeli Enner Valencia ile Galatasaraylı Ryan Babel.

“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com