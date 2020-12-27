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    27.12.2020 - 03:04 | | Bünyamin Aygün / Şimdiki Zamanın Hikayesi

    2020’ye böyle veda ediyoruz

    2020’ye böyle veda ediyoruz
    Bünyamin Aygün / Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Sevgili Milliyet Pazar okuyucuları, Türk medyasında sadece Milliyet Pazar ekinin hazırladığı fotoğraf sayfası son dört yıldır sizden gelen fotoğraflarla zenginleşiyor. Şimdiki Zamanın Hikayesi sayfamızda her yıl olduğu gibi bu yıl da bir yılın özetini değerlendiriyoruz. Yeni yıla girerken, Demirören Medya foto muhabirlerinin takip ettiği dünyanın dört bir yanında gelişen olayların fotoğraflarını derledik. Her yönüyle 2020, yüz yılın en “kara senesi” olarak tarihteki yerini aldı. Bizler de bu ilginç yılda Azerbaycan’dan Suriye’ye, yıllar sonra Türkiye’de gerçekleşen F1 yarışlarından pandemiye kadar birçok konuyu fotoğraflarla özetlemeye çalıştık. Daha mutlu, daha keyifli ve renkli fotoğrafların çekileceği bir yıl umuduyla. 

    ERCAN ARSLAN

    Kovid-19 salgını dönemi sosyal mesafeli bayram namazı.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

    OĞUZ YETER

    İstanbul’da sağanak yağmurda görülen şimşek.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    ÜNAL ÇAM

    Gence’de Ermenistan’ın vurduğu sivil yerleşimler.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    CAN EROK

    Azerbaycan-Ermenistan savaşında Gence şehri.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

    ERCAN ARSLAN

    Kovid-19 salgını döneminde gerçekleşen İstanbul maratonu.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

    Yavuz Özden

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MPT Sniper testi.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    İBRAHİM MASE

    45 günlük Amine bebek koronayı yendi.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    OZAN GÜZELCE

    İzmir depreminde enkaz başında yakınlarını bekleyen depremzede.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    MUSTAFA İSTEMİ

    Kovid-19 salgın dönemi TBMM.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    UĞUR CAN

    Formula-1 İstanbul Park Yarışı kazananı Lewis Hamilton.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    OĞUZ YETER

    Kapalı Maraş 46 yıl sonra ziyarete açıldı.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    OZAN GÜZELCE

    Düzce’de gerçekleşen sel felaketi.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    CENGİZ MALGIR

    Fenerbahçeli Enner Valencia ile Galatasaraylı Ryan Babel.

    2020’ye böyle veda ediyoruz

     

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com 

     

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