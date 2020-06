Asla yalnız yürümeyenlerin şampiyonluk yürüyüşü

Belki ben yaşlı ve çılgın bir hayalperestim ama bu oyun kimin için var?” diye sormuştu Jürgen Klopp ve cevabı yine kendi vermişti; “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu oyun, hayalperestler için var.” Liverpoollu hayalperestler 1990’dan beri 30 yıldır şampiyonluk hasretiyle tutuşuyordu. Son yıllarda çok yaklaştıkları şampiyonlukların ardından ünlü tezahüratları “Asla Yalnız Yürümeyeceksin”e nazire yaparcasına “Asla şampiyon olamayacaksın” diye sataşmalara maruz kaldılar rakipleri tarafından yıllarca...

İngiltere tarihinin en başarılı futbol kulübü Liverpool çarşamba akşamı Crystal Palace karşısında elde ettiği 4-0’lık galibiyetin ardından şampiyonluktaki rakipleri Manchester City’nin Chelsea karşısında puan kaybetmesiyle 30 yıllık bekleyişe son verdi. Liverpool, Sait Faik’in deyimiyle yüreklerinde bir tahtası eksiklerin takımıydı ne de olsa. Şehir ne kadar Beatles’sa bir o kadar da “Kırmızılar”dı... Klopp’un deyimiyle “Özel bir şey için bu kadar beklemenin kendisi de bu kadar özeldir.”

Tarihin en iyi sezonlarından birini geçirirken futbolun ve diğer her şeyin anlamını yitirdiği pandeminin araya girmesiyle birlikte Liverpool’da yıllardır beklenen şampiyonluk büyük bir bilinmeze girmişti. Korona günlerinin ardından futbol seyircisiz, maskeli ve biraz ruhsuz dönse de Liverpool’un şampiyonluğu için heyecanlanmamak mümkün değildi. Bu heyecanı paylaşmak için çarşamba akşamı Taksim’de James Joyce Teras Kafe’de Liverpool Tükiye ekibiyle Liverpool - Crystal Palace maçını izlemek için bir araya geldik. Hafta sonları oynanan büyük maçlarda sayıları 100’ü geçen ekip pandemi sonrası hafta içi oynanan maçlarda daha az kişi bir araya geliyor. Liverpool kulübünün resmi taraftar grubu olan Türkiye ekibinden Tahir Karabaş ve Mutlu Özkaya ile skorun verdiği rahatlıkla devre arasında Liverpool tutkularını ve şampiyonluk heyecanlarını konuştuk.

“Daha fazla Liverpoolluyu bir araya getirdik”

Liverpoollular, maç boyunca bir an bile gözlerini ekrandan ayırmazken, her golde tezahüratın dozu biraz daha yükseldi. Tahir Karabaş, “Duygularımız inanılmaz yoğundu ama araya korona girince hepimiz her şeyden soğuduk, futboldan da soğuduk yalan yok” diye anlatmaya başlıyor. 2005’te Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz finali olan ve İstanbul’da “Kırmızıların” zaferiyle sonuçlanan maçta Liverpoollu olduğuyla devam ediyor. Hepsini bir araya getiren Liverpool tutkuları. “Hepimiz burada tanıştık” diyor Karabaş. 2013’ten beri de James Joyce’ta toplanıp maç seyrediyorlar. İstanbul’da yaşayan İngilizler’in de uğrak durağı olan mekânda Liverpool’un gol sevinçlerini Manchester United tezahüratları ve şapkasıyla bölerek daha da keyifli hale getiren taraftar özlediğimiz tribün ruhunu getiriyor bir anda. Sanal ortamda tanışıp onları bir araya getiren Liverpool tutkularının etrafında örgütlenen ekip 5-6 kişilik küçük organizasyon-lardan 200 kişilik toplanmalara ulaşmışlar. FIFA 99’dan beri Liverpool taraftarı olduğunu söyleyen Mutlu Özkaya bir araya gelişleriyle ilgili “Bizim gibi hisseden, bu hissiyatı birlikte yaşamak için bize katılmak isteyen, her etkinliğe gelmek isteyen birçok insan var. Biz de sorumluluk alıp daha çok etkinlik yapmaya başladık. Sanat Performance’ta 1500 kişilik bir etkinlik gerçekleştirdik, Boğaz’da tekne turu yaptık. Amacımız daha fazla Liverpoolluyu bir araya getirmekti” diyor.

“Klopp şampiyonluk sonrası bırakabilir”

Geçen yılın yıldızı Mısırlı Salah’tı bu yıl Liverpool Türkiye ekibinin favorisi Sadio Mane. Kadro derinliğindeki eksikliğinse Klopp’un yetenekleri sayesinde handikapa dönüşmediğini belirtiyorlar. Takıma 30 yıl sonra şampiyonluk getiren Klopp’un Liverpool ile uyumu onları mutlu ederken, şampiyonluk sonrası hocalığı bırakabileceğini düşünenler bile var! Kutlamalar içinse sosyal mesafenin sağlanabileceği tekne turu akıllarındaki ilk seçenek.

Borussia Dortmund’daki başarılarının ardından Premier Lig’in yolunu tutan Alman teknik direktör Jürgen Klopp, oynattığı futbol ve yarattığı enerjiyle Liverpoool’un şampiyonluk bekleyişini sonlandırdı. Klopp, kırmızılara Premier Lig’deki ilk zaferini getirerek de tarihe geçti.