Bebek bakımında ipuçları

Yeni doğan bebeklerin cildi çok daha hassas ve ince olduğu için özel bir bakım gerektirir. Rahimde sıvı bir ortamda bulunan bebeğin cildinin doğum sonrası kuru havaya alışması, 2 veya 3 hafta kadar sürebilir. Ebeveynlerin önceliği, bebeğin cildinin temiz ve nemli tutulması olmalıdır.



Bebek cildi yetişkinlere göre daha kuru ve nemi tutma kapasitesi daha düşük olduğu için, bebekler özellikle prematüreler enfeksiyonlara ve toksinlere karşı daha duyarlıdır. Nemlendirici özellikli bebek yağları ve losyonları kullanılabilir; su bazlı ve vazelin içerikli nemlendirici bakım losyonları ve yumuşatıcılar uygulanabilir. Yağlı pomatlar, merhem ve kremler, deri gözeneklerini tıkayarak terlemeyi önlediği ve isiliğe neden olduğu için kullanılmamalıdır.

Yenidoğan cildinde, kimyasal maddelerin çok daha hızlı emilebildiği de unutmamalıdır. Kimyasal içerikli bakım ürünleri kullanılmamalıdır. Bebeğinizin cildiyle direkt temas eden giysilerde pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir; giysilerin temizliğinde ciltte tahrişe neden olabileceği için deterjan ve yumuşatıcılar konusunda dikkatli olunmalıdır. Bebek giysilerinin temizliğinde, sabun tozu kullanılabilir, giysiler bol su ile durulanmalı ve mutlaka ütülenmelidir.



Kız bebeklerde alt temizliği önden arkaya doğru yapılmalı ve her temizlikte bir bez veya bezin temiz bir tarafı kullanılarak dışkının idrar yoluna bulaşması önlenmelidir. Erkek bebeklerde penis başındaki deriyi geriye çekmeden yıkanmaya özen gösterilmelidir.



Kızarıklık ve pişik oluşumu varsa, bez değişimi sıklaştırılmalı, alt temizliğine daha çok özen gösterilmeli, iritasyonu artırabilecek hazır ıslak mendiller tercih edilmemelidir. Hava almayı engelleyecek kadar sıkı sarılan bezler, pişik oluşumunu tetikler. Alt değişimi sonrası cildin hava alması için bebek bir süre altı açık dinlendirilebilir. Bez bölgesine koruyucu olarak bebe yağı veya zeytinyağı uygulanabilir.