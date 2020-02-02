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    HaberlerPazar Haberleri Boynunuza kelebek konsun
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    02.02.2020 - 07:00 |

    Boynunuza kelebek konsun

    Tasarımcı Selin Ecer, kendi ismini taşıyan markasının yeni koleksiyonunda özgürlüğü çağrıştıran kelebeklerden ilham alıyor

    Boynunuza kelebek konsun

    Selin Ecer, yaklaşık 12 yıl önce hobi olarak başladığı takı tasarımı çalışmalarını, birkaç yıl önce kendi adıyla kurduğu marka çatısı altında sürdüren bir isim. Son olarak tasarladığı 2019/20 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda ise doğaltaşlar ve gümüş motifli parçaları bir araya getiriyor. Ecer’in doğadan ilham aldığı koleksiyonda, kışın gelmesiyle birlikte yaprak motifli küpe ve yüzüklerin yanı sıra markanın imzası haline gelen kelebek figürleri öne çıkıyor.

    Boynunuza kelebek konsun


    Kış sezonuna özel doğaltaşlarla bezeli iri kolyeler ve halka küpeler, kimi zaman uçuşan kelebeklerle bir araya geliyor, kimi zaman da kuşlar ile buluşuyor. Ecer, koleksiyonla ilgili “Kelebek figürü benim için özgürlüğü çağrıştırıyor. İlk bu hisle tasarlamaya başladığım kelebekleri, bahar ve yaz aylarında degrade tonlarda renklendirmeyi, sonbahar ve kış aylarında ise koyu renklere büründürmeyi seçtim. Sırt dekoltesinde kullanılan siyah kelebekler ise çok asil bir görünüm yarattı ve zarafetin sembolü oldu” diyor. Koleksiyonda yer alan kelebek figürlü takılar, 925 ayar gümüş üzerine zirkon taşı kullanılarak tasarlanmış. Ürünleri https://www.selinecer.com/ üzerinden sipariş etmek mümkün.

    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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