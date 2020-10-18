Bu kutuyu açınca şef sizsiniz

İçeriği MSA tarafından hazırlanan, kutudaki malzemeleri evde kolayca birleştirerek son dokunuşları yapacağınız yemekler, mutfakta hayat kurtaran pratik yan ürünler, siparişiniz üzerine hazırlanan taze ve tüketilmeye hazır lezzetlerden oluşan MSA BOX’larla kendiniz ve misafirleriniz için keyifli sofralar hazırlayabilirsiniz. Raw, vegan ve glütensiz seçeneklerin de bulunduğu MSA BOX’ta ayrıca Full, Daily ve Fresh Box kategorileri yer alıyor. Haftanın yedi günü saat 21.00’e kadar verilen siparişler, ertesi gün 12.00-18.00 saatleri arasında MSA’dan teslim alınabiliyor ya da eve teslim ediliyor.