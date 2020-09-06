'Bu şampiyonluğu kadınların gücü adına kazandık'

Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğindeki CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda kupayı çekişmeli geçen finalde Sırbistan’ı 3-2 mağlup eden milli voleybolcularımız kazandı. Finaldeki 28 sayılık performansıyla göz dolduran İpar Kurt, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) olarak şampiyonanın Rüya Takımı’na seçilirken, Lila Şengün En İyi Pasör, Gülce Güçtekin’se En İyi Libero olarak adını yazdırdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda elde ettikleri şampiyonlukla sevincimizi katlayan millilerimizin başarılı oyuncuları mutluluklarını bizimle paylaştı.

ÇAĞLA SALİH - KAPTAN

“HER ANTRENMANA ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNEREK ÇIKTIK”

- Takımın kaptanı olarak turnuva öncesi böyle bir hedefiniz var mıydı? Avrupa Şampiyonluğu sizin için ne ifade ediyor?

Turnuva öncesi kampa girdiğimiz ilk günden itibaren her antrenmana şampiyonluğu düşünerek çıktık ve antrenmanlarımıza da yansıdı bu hayalimiz. Tamamen turnuvaya konsantre olmuş bir şekilde antrenman yaptık ve karşılığını da çok güzel bir şekilde aldık.

Avrupa Şampiyonluğu bizim için hayatımız boyunca asla ama asla unutamayacağımız çok değerli bir başarı oldu. Turnuva boyunca maç maç ilerledik. Aldığımız Fransa yenilgisi bizi daha da hırslandırdı ve ders çıkarmamızı sağladı. Yarı final ve finalde de tüm gücümüzle maça çıkıp şampiyonluğu elde ettik. Bizim için unutulmaz bir turnuvaydı.

- Pandemi koşullarında şampiyona nasıl bir deneyimdi?

Pandemi sürecinde turnuva oynarken çok dikkatli olmamız gerektiğini biliyorduk ve teknik ekibimizle birlikte çok dikkat ettik. Saha dışında maskesiz dolaşmadık, gereken tüm önlemleri aldık. Böyle bir dönemde turnuva oynayıp şampiyon olmak bizi çok motive etti. Ülkemize bu zorlu süreçte biraz da olsa moral olabildiysek ne mutlu bize.

- Sürekli kadına şiddete tanık olduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu başarı bir kadın olarak sizin için ne ifade ediyor? Voleybol oynamak, bu alanda kariyer yapmak isteyen kızlara ne söylemek istersiniz?

Kadına şiddet haberlerini her okuduğumuzda çok üzülüyor ve etkileniyoruz. Bir kadın olarak hepimizin başına gelebilir endişesiyle yaşıyoruz. Bu şampiyonluk biz kadınların ne kadar güçlü olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlattı. Bu şampiyonluğu hem ülkemiz adına hem de bütün kadınların gücü adına kazandık, bu yüzden çok mutluyuz. Biz kadınlar istersek başaramayacağımız bir şey yok.

Voleybolcu olmak isteyen herkese çok çalışmaları gerektiğini ve ne olursa olsun asla pes etmeden, yılmadan sonuna kadar gitmeleri gerektiğini söylemek isterim. Çok çalışın, hayal edin, isteyin ve asla yılmayın. Bir hedef koyun ve o yolda ilerleyin karşılığını mutlaka alacaksınız.

İPAR KURT - MVP

“30 AĞUSTOS’LA AYNI GÜN OLMASI UNUTULMAZ”

- Şampiyonlukla sonlanan bir turnuvanın MVP’si olmak nasıl hissettiriyor?

U19 olarak Avrupa Voleybol Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlamak ilk hedefimizdi. Bunun için gerçekten çok çalıştık. Ülkemizi temsil eden grup içinde olmak insana ayrı bir keyif ve mutluluk aynı zamanda sorumluluk veriyor. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle her maça çıktık. Hepimiz elimizden geleni yaptık ve şampiyon olduk. Turnuva genelinde iyi, özellikle yarı final ve final maçlarında kendi özelimde oldukça iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Final maçında da 28 sayı ile takımımıza katkıda bulundum ve MVP seçildim. MVP seçilmek insanı mutlu ediyor, takımıma yararlı olduğumu bir kez daha anlamış oldum böylece. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyum.

- Turnuvada en unutamadığınız an ya da dönüm noktası olarak tanımlayabileceğiniz maç hangisiydi?

Sırbistan ile oynadığımız final maçının 4’üncü seti ve sonrası unutulmaz. 4’üncü setin son sayısını aldığımız an şampiyon olacağımızı düşündüm ve “Az kaldı” diye aklımdan geçti. Mücadelemize devam ettik ve şampiyon olduk. Final maçımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile aynı güne denk gelmesi ve şampiyon olmamız bu maçı unutulmaz kılıyor.

- Genç bir sporcu olarak hedefleriniz neler?

Hem sporu hem de eğitimimi bir arada sürdürmek öncelikli hedefim. Sporcu olarak altyapıdan sonra ilk hedefim Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol A Takımı’na çıkmaktı ki bunu 2019-2020 sezonunda başardım. Takımımla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde yer almak ve oynamak da bir başka hedefimdi. Türkiye’de pasörümüz Naz Aydemir Akyol’dan (15 yaşında) sonra en genç (16 yaşında) oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer aldım ve maçlarda oynadım. Tabii ki burada antrenörümüz Zoran Terziç’in bana olan güvenini de unutmamak gerekir. Önümüzde 2021 yılında U20 Dünya Şampiyonası var. Bu sene Avrupa Şampiyonu olduğumuz için oraya direkt katılma hakkı elde ettik. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da iyi bir derece elde ederek ülkemize döner ve bu seneki gibi başarılı sporcu ödüllerini alırız. En son olarak ve en büyük hedefim de her sporcunun gönlünde yatan A Milli Takım kadrosuna dahil olarak 2024 Olimpiyatları’na katılmak.

LİLA ŞENGÜN- EN İYİ PASÖR

“TAKIMDAN ÇOK AİLE GİBİYDİK”

- Turnuvanın Rüya Takım’ına En İyi Pasör olarak adınızı yazdırmayı başardınız, hem bireysel hem de takım olarak nasıl bir şampiyona geride kaldı sizin için?

İlk günden itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmaya başladık ve gerçekten önemli bir başarı elde ettik. Takım adına çok mutluyum. Bireysel olarak bu ödülü alabildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bütün çalışmalarımızın karşılığını alabildiğimiz için sevinçliyim.

- Bu şampiyonluk ne ifade ediyor?

Her şeyden önce takımdan çok aileydik. Final gününün 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi kazanma isteğimizi ikiye katladı. Ablalarımızın da intikamını almak için çok iyi bir fırsattı bunu da başardık.

- Takıma şampiyonluğu getiren etmenler nelerdi?

Herkesin turnuvaya odaklanması ve tam konsantrasyon, herkes her sayı için inanılmaz hırslıydı. Her maça yüreğimizi ortaya koyarak ve inanarak çıktık sonucu da en güzel şekilde aldık.

GÜLCE GÜÇTEKİN EN İYİ LİBERO

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

- Avrupa Şampiyonu takımın bir parçası olmak ve Rüya Takım’a seçilmek nasıl hissettiriyor?

Çok büyük bir mutluluk, çok gurur verici. Bu takımın bir parçası olmak her şeyden daha da güzel.

- Turnuvada en unutamadığınız an ya da maç hangisi?

Kesinlikle Belarus maçı çünkü bizi finale taşıyan maçtı. Çok önemliydi ve biz biliyorduk ki bu maçı alırsak şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız. Sözümüzü de tuttuk.

- Takımın başarısının sırrı sizce nedir?

Birbirimize olan güvenimiz. Biz aile olduk kim hata yaparsa diğeri onun hatasını kapattı. Herkes birbirini kolladı ve tabii ki kulübeyi, ekibi unutmamak lazım bize çok destek oldular, hep güvendiler.