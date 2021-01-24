Bu tarifler doktorlardan

Pandeminin başından beri en ön safta mücadele verenler kuşkusuz ki sağlık çalışanları. Bizler nefes alalım diye nefessiz kalan, kayıplar veren... Geçtiğimiz ay Caretta Yayıncılık tarafından yayımlanan “100 Doktor 100 Tarif” adlı yemek kitabının gelirinin Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimi için Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na bağışlanması son günlerin en anlamlı iyilik hareketlerinden oldu. Emekli genel cerrahi uzmanı Murat Çam’ın öncülüğünde hazırlanan kitap bir ay gibi kısa bir sürede 15 bin adet basıldı. Ve bugün itibarıyla 69 çocuğa burs verilmesini sağladı. Mehmet Yaşin’in “Yemeklerin ve tatlıların bir bölümünü ben de ilk defa gördüm. Denedim ve ortaya çok lezzetli yiyecekler çıktı. Size de öneririm” dediği kitaptan, doktor Çam’ın öncülüğünde bir menü hazırladık.



Dt. Görkem Sengez KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI



Malzemeler:

250 gr balkabağı

1 soğan u 1 diş sarımsak

1 havuç u 1 patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un u 5 su bardağı su u 1 su bardağı et veya tavuk suyu u 1/2 paket krema u Tuz, karabiber

1/4 muskat, rendelenmiş

1/2 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:

Sarımsak ve soğanları yemeklik doğrayıp 1-2 dakika tereyağı ile kavurun. Küp küp kesilmiş balkabağını ve havucu ekleyin, en son doğranmış patatesi de katıp biraz daha kavurmaya devam edin. Suyunu ekleyin. İçine tuz ve karabiber ekleyip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Sonra içine rendelenmiş muskat ve zerdeçalı da katın. Ayrı bir tavada tereyağı ve unu kokusu çıkana kadar kavurun. Kavurduğunuz bu meyaneye 1 kepçe çorba karışımından katıp tencereye yavaş yavaş dökerek karıştırın. Çorbayı blender’dan geçirin. Son olarak üzerine kremayı ekleyip iyice karıştırın. Servis yaparken kaselerin üstüne krema veya süzme yoğurtla şekil yapıp kıyılmış maydanoz ekleyin.

Dr. Murat Çam / Arnavut ciğeri



Malzemeler:

1/2 kg dana ya da kuzu ciğer

u 1 kg süt, 2 yemek kaşığı pul biber u Un, tuz u Sızma zeytinyağı ya da ayçiçek yağı u Zerzevat için Kuru soğan, maydanoz, sumak

Hazırlanışı:

Ciğerin zarını ve damarlarını kasabınıza iyice temizletin. Kuşbaşı doğrayın. Asla yıkamayın. Kanının süzülmesi için süzgeçte bekletin. Süte yatırın ve en az 6 saat buzdolabında bekletin. Sütten çıkardığınız ciğerleri yeniden süzgece alın, 15-20 dakika süzüldükten sonra bir yemek kaşığı pul biber ilave edin ve iyice karıştırın. Elenmiş, havalandırılmış unla ciğeri unlayın. Tavada tercihen sızma zeytinyağını kızdırın ve ciğerleri içerisine azar azar bırakın. Ciğerin yumuşak olması için en çok 2-3 dakika yağ içinde tutun. Tavadan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın. Tuzunu ekleyin, karıştırın ve kabın kapağını kapatın. Tüm ciğerleri kızarttıktan sonra kızartma yağına bir yemek kaşığı pul biber ekleyip yağda çevirip 3-4 yemek kaşığı biberli yağı kızarttığınız ciğerlerin üzerine dökün ve karıştırın. Kuru soğan, sumak ya da yeşil soğanla yaptığınız zerzevat ile servis edin.

Dr. Semra Akman / PARMIGIANA DI MELANZANE





Malzemeler:



1 veya 2 topan (bostan) patlıcan (büyüklüğüne göre, normal patlıcanla da yapılabilir )

1 paket mozzarella peyniri

2-3 yemek kaşığı toz parmesan

2 diş sarımsak

100 gram kiraz domates

2 normal domates

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:



Patlıcanları enine bir parmak kalınlığında doğrayın. Üzerlerine bıçakla kesik atıp fırçayla zeytinyağı sürün, karabiber ve tuz serpip yumuşayana kadar fırınlayın. Domates sos için 2 yemek kaşığı zeytinyağında rendelediğiniz iki domatesi biraz pişirin, doğranmış sarımsakları ve ikiye bölünmüş kiraz domatesleri ekleyip kiraz domatesler çok ezilmeyecek şekilde pişirin. Mozzarella peynirini yuvarlak dilimleyin. Bir dilim patlıcan, üzerine mozzarella peyniri dilimi, üzerine parmesan rendesi, üzerine domates sos, bir yaprak fesleğen koyup tekrar aynı sırayla ikinci katı yapın. 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca üzerine bir yaprak fesleğen koyup servis edin.

Dr. Merve Çiloğlu Öztürk SÜTLÜ İRMİK TATLISI



Malzemeler:



1 litre süt

1 su bardağı irmik u 1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Kara orman meyveleri



Hazırlanışı: Süt, irmik ve şekeri bir tencerede orta ateşte karıştırarak pişirin. Kabarcıkları görünce altını kapatın, tereyağı ve vanilya ekleyip karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış pasta çemberine veya borcama dökün. Biraz dinlendirin, üzerini kara orman meyveleri ile süsleyip 4 saat buzdolabında donduktan sonra servis edin.



Dr. Leman Atasever Varolan / BOŞNAK BÖREĞİ (PİTA)



İç harcı için:



750 gr kıyma, 3 büyük boy soğan

5-6 orta boy patates, tuz, karabiber

Araya sürmek için zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kullanacağımız unu önce eleyerek havalandırın. Ortasına çukur açıp, ılık su, tuz ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin. Yoğurarak çok sert olmayan bir hamur elde edin ve 10 dakika dinlendirip 3 büyük parçaya ayırın. Her birinden dörder beze yapın. Üzerini örtüp dinlenmeye bırakın. İç harcı için soğanları yemeklik, patatesleri de minik küpler halinde doğrayın. Kıyma, tuz ve karabiber ekleyip güzelce karıştırın. Tezgahı unlayın, bezeleri önce elinizle, sonra oklava ile servis tabağı büyüklüğünde açın. Her birine 1 yemek kaşığı yağ sürüp üst üste koyun. Son yufkaya yağlama yapmayın. Kenarlarını birleştirin. Böylece dört katı birleştirilmiş 3 ön yufka elde edin. Bir alana alıp, üzerini örtün. Diğer bezelere de aynı işlemi uygulayın. Tezgahı unlayın, ilk yufkayı alıp oklava ile inceltin. Yufkanın tamamını 3-4 kaşık yağ ile yağlayın, iç harcın 1/3 ini yufkanın kenarlarına eşit olarak dağıtıp, kenarlardan ortaya gelecek şekilde böreğin rulo şeklini almasını sağlayın. Bir ucunu bıçak ile keserek yağlı kağıt serilmiş tepsiye yılan gibi kıvırıp yerleştirin. Diğer yufkalara da aynı işlemi yapın, üzerine 5-6 kaşık yağ sürüp fırında 210 derecede alt üs ayarda 45-50 dakika pişirin.