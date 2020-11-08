Bu tariflere göz atın

Beslenme önerileri ve mekân değerlendirmelerinin yer aldığı sayfasında Mutfak Sanatları Akademisi’nde aldığı vegan içerikli eğitimlerden faydalanan Fırat, vegan karnıyarıktan keklere, kurabiyelere, poğaçalara, orman meyveli raw vegan cheesecake’e kadar çok sayıda yemek ve tatlı tarifi veriyor.

“Demiri nereden alırız?”, “bitkisel protein kaynakları nelerdir?” gibi konularda yazılar da yayınlayan Fırat, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Wishing Green markasıyla da tişört ve sweatshirt’lerden hediyelik ürünlere kadar çok sayıda vegan tasarım ürünleri sergiliyor.