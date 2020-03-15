Malzemeler



Churro hamuru için

l 1 su bardağı un

l 3/4 su bardağı su

l 4 yemek kaşığı tereyağı

l 1 adet yumurta

l 2 çimdik un

l 2 yemek kaşığı şeker

Üstü için

l 1 çay kaşığı tarçın

l 1/4 su bardağı şeker



Günün manisi

Bu aralar gündem corona

Churro’nun atasıdır tulumba

Bu tarifi tüketin derim

Çikolataya bandıra bandıra



YAPILIŞI



Churro hamuru için yumurta ve un hariç her şeyi tencerede 1 tur kaynatalım. Kaynayınca unu işin içine dâhil edip iyice kaynaşana kadar karıştıralım. 1 dakika kadar pişirdikten sonra soğuması için kenara park edelim. Soğuyan hamurun içine yumurtayı ekleyip tüm harçla iyice samimi olmasını sağlayalım. Hazırladığımız harcı bir sıkma torbası yardımıyla soğuk yağın içine istediğimiz uzunlukta sıkalım. Daha sonra ocağın altını açıp sıktığımız hamurlar altın rengi alana kadar kızartalım.

Kızaran hamurları tarçınlı şeker karışımına bulayıp çikolatalı fındık ezmesiyle afiyetle yiyelim.