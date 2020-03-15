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    15.03.2020 - 04:00 |

    Churro

    Churro

    Malzemeler

    Churro hamuru için
    l 1 su bardağı un
    l 3/4 su bardağı su
    l 4 yemek kaşığı tereyağı
    l 1 adet yumurta
    l 2 çimdik un
    l 2 yemek kaşığı şeker
    Üstü için
    l 1 çay kaşığı tarçın
    l 1/4 su bardağı şeker

    Günün manisi

    Bu aralar gündem corona
    Churro’nun atasıdır tulumba
    Bu tarifi tüketin derim
    Çikolataya bandıra bandıra

    YAPILIŞI

    Churro hamuru için yumurta ve un hariç her şeyi tencerede 1 tur kaynatalım. Kaynayınca unu işin içine dâhil edip iyice kaynaşana kadar karıştıralım. 1 dakika kadar pişirdikten sonra soğuması için kenara park edelim. Soğuyan hamurun içine yumurtayı ekleyip tüm harçla iyice samimi olmasını sağlayalım. Hazırladığımız harcı bir sıkma torbası yardımıyla soğuk yağın içine istediğimiz uzunlukta sıkalım. Daha sonra ocağın altını açıp sıktığımız hamurlar altın rengi alana kadar kızartalım.
    Kızaran hamurları tarçınlı şeker karışımına bulayıp çikolatalı fındık ezmesiyle afiyetle yiyelim.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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