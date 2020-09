'Çocukluğumdan beri deniz kızı olmak istemiştim'

UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu, rekortmen dalgıç Şahika Ercümen, çocukluğundan beri hayalini kurduğu deniz kızı olarak bu defa yazım dünyasına daldı ve “Deniz Kızı ve Delfi”yi kaleme aldı. İpek Konak tarafından resimlenen kitap Doğan Egmont etiketiyle okurlarla buluştu. Ercümen’le “Macera asıl şimdi başlıyor” dediği yazarlık deneyimini konuştuk.

- “Deniz Kızı ve Delfi” ilk kitabınız. Denizlerin korunması için sayısız çalışmaya imza atan biri olarak bu hikaye hayatınızın neresine oturuyor?

Annem ve babam çok yoğun çalışıyordu, beni çocukken anneannem ve dedem büyüttü diyebilirim. Birlikte yapmaktan en keyif aldığımız şeylerden birisi onlar emekli maaşlarını aldıktan sonra bankanın karşısındaki kitapçıdan kitaplar almaktı. Bu beni çok heyecanlandırırdı. Bu çocuk kitabı uzun yıllardır hayal ettiğim ve kurguladığım bir şeydi. Gerçekten kendimi hazır hissettiğimde yayımlamak istedim. Sudaki canlılar her an beni çok etkiliyor. Denizde karşılaştığım bir balina, bir caretta caretta veya yunus parklarında gördüğümüz yunusların çektikleri harekete geçmemi sağlayan şeylerdi. Denize duyduğum saygı ve minnetle sürekli gönüllü çalışmalarda bulunuyorum. Kitap bunun en özel yansımalarından birisi. Böyle bir kitapla hem çocuklara hem büyüklere ulaşabileceğimi hayal ettim. Şu an kitabımın yayımlanmış olması beni çok mutlu ediyor.

- Sizi deniz kızı Şahika olarak okuyoruz. Şahika’nın denizle ilişkisi nasıl evrildi?

Suya çok büyük bir saygı duyuyorum çünkü su beni yaşama döndürdü. Yaşadığım astım rahatsızlığından dolayı evden bile çıkamayan bir çocuktum. Su sporları ve dalış sayesinde tekrar yaşama döndüm. Ve bambaşka bir dünyayı keşfetme şansım oldu. Daima suya duyduğum minnet duygusuyla hareket ediyorum. Çocukluğumdan beri hep bir deniz kızı olmak istemiştim, hep böyle bir hayalim vardı. Acaba deniz kızı var mıydı, gerçek miydi? Varsa nasıl yüzerdi? Su altı canlılarını keşfetmek hepsi benim için çok önemliydi. Hayal ettiğim şey, suyun altındakileri, denizleri koruyan bir deniz kızı figürüydü. Meleklerin aslında su altında kanatlı deniz kızları olduğuna inanırdım. Bu yüzden özel bir bağımız var. Deniz benim için sadece rekor kırdığım değil kendi limitlerimi aşarken bu gezegen için ne yapabilirimi sorguladığım yer. Derinlere dalarken her zaman daha derin bir katkıyı nasıl yapabilir diye de düşünüyorum. Tüm çalışmalar bu minnet duygusu ve bu bakış açısıyla çıkıyor.

- Deniz Kızı ve Delfi’yi kaleme almak konusunda size ne ilham verdi? Biraz da yazım sürecini konuşalım…

Deniz benim yaşam alanım ve suyun içerisindeki canlılar arkadaşım. Yıllar önce çocukken bir yunus parkına gitmiştim, orada gülüyor zannettiğimiz yunusların aslında gülmediğini ve çok zor süreçlerden geçtiğini öğrenmiştim sonrasında. Ve bununla ilgili bir farkındalığın yaratılması gerektiğini düşünmüştüm. Yunusların yaşadıkları eziyet dolu süreci kendi gözlemlerimle en iyi anlatabileceğim yollardan birisi hikayeydi. Deniz canlılarını çocuklara ve aslında büyüklere de nasıl korumamız gerektiğini, suyun altında neler olduğunu gösterebilmek ve sevdirebilmek için “Deniz Kızı ve Delfi”yi kaleme aldım. Gittiğim seyahatlerde ufak ufak yazmaya başlamıştım ama asıl bitirme gücünü Antartika’da buldum. Orada olduğumuz 30 günde şartlardan dolayı sadece 4 gün dalış yapabildik. Dolayısıyla kalan zamanda camdan bakarak yanımızdan geçen balinaları, penguenleri, fokları, buz dağlarını seyrederek kitabı bitirebildim.

- Elimizde bir çocuk kitabı tutuyoruz fakat okurken pek çok yetişkinin bilmediği şeyleri de öğrenebileceği bir kaynak olduğunu fark ediyoruz...

Çocuk kitaplarını okumaktan büyük keyif alıyorum. Çizimleri ayrı keyifli içerisindeki bilgiler beni ayrı heyecanlandırıyor. Ben de öyle bir kitap yazmak istedim ki hem çocuklar hem de büyükler bundan faydalanabilsin. Dolayısıyla kitaptaki bilgiler her yaşa dönük. Caretta carettalar gezegende 110 milyon yıldır varlar ve bizden daha eskiler. Caretta carettaya yaşlı bir kimlik vererek bilge bir karakter yarattım örneğin. Kitabın sonuna küçük testler ve aktiviteler de ekledik. Çocuklar bu aktiviteleri yaptıktan sonra resimlerini yapıştırarak sudaki yaşam savunucuları arasına katılıyorlar minik bir sertifikayla. Bu da çok önemli çünkü aslında hepimiz doğaya karşı sorumluyuz.

“Çocuklar kadar aktivist olmalıyız”

- Greta ile birlikte iklim krizine, doğaya, denizlere daha duyarlı bir nesil ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilir miyiz?

Yeni nesilden çok umutluyum. Greta gibi pek çok aktivist çocuk var. Çocuklar bunu kabullenmiyor ve bir şeyleri değiştirmek istiyor. Hassaslar, meraklılar, hepsi birer yaşam savunucusu bence. Fakat bizim o kadar vaktimiz yok. Şu an dünya çok büyük bir iklim krizinde. Bizim de en az çocuklar kadar aktivist olup, bilinçlenmemiz ve yarın değil bugün harekete geçmemiz lazım. Çünkü biz bunu değiştirebilecek son nesiliz.

“Macera yeni başladı”

- Deniz Kızı’nın yazım dünyasındaki macerası devam edecek mi? Bu kitabı başka kitaplar takip edecek mi?

Aslında macera daha yeni başladı. Gezegenimiz mucizelerle dolu. Ben deniz kızının ve su altı canlılarının daha pek çok maceraya atılabileceğini düşünüyorum. Böyle küçük hayallerim var. Bu serinin mutlaka devamı gelecek. Şimdiden tasarladığım şeyler var. Bunları da yine hazır hissettiğimde yazacağım.