Son dakika: Corona virüsün yayılması nasıl yavaşlattılar? İşte öne çıkan 4 ülke

Yeni corona virüs olarak bilinen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” ilan ettiği Covid-19 virüsüne karşı dünya genelinde farklı seviyelerde önlemler uygulansa da, bu konuda virüsün ortaya çıkıp hızla yayıldığı ilk evreden itibaren salgınla mücadele eden Asya ülkeleri öne çıkıyor. Özellikle Güney Kore, Singapur, Tayvan ve Hong Kong’un, salgının merkezi Çin’e olan coğrafi yakınlıklarına rağmen, haftalardır süren çabalarıyla corona virüsün yayılmasını yavaşlatmakta belli bir başarıya ulaştıkları kabul ediliyor.

The Guardian gazetesinin haberinden derleyerek söz konusu dört ülkenin, corona virüsün yayılmasını yavaşlatmak üzere hayata geçirdiği stratejilere yakından baktık.

Hong Kong

İlk corona virüs vakasının 23 Ocak’ta tespit edildiği 7.4 milyonluk Hong Kong, Çin’e olan yakınlığı nedeniyle seyahat kısıtlaması ve okulların kapatılması gibi önlemleri hızla devreye sokan ülkelerden oldu. Bunda, 2003 yılında 299 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan SARS salgınından alınan dersin de payı var kuşkusuz. Maskesiz sokağa çıkılmayan, toplu taşımanın kullanılmadığı, düzenli olarak el yıkama anonslarının yapıldığı ülkede, hükümet de her bir vakanın bulunduğu bölgeyi online olarak görüntülemeyi mümkün kılan bir web sitesini hizmete açtı. Bununla birlikte hükümete yöneltilen en büyük eleştiri, Çin sınırını tamamen kapatmamayı tercih etmesi nedeniyle oldu. 8 Şubat’tan bu yana ülkede geçerli kural, Çin’den gelen tüm yolcuların 14 gün boyunca evden çıkmaması oldu. Bu kural daha sonra, başta Güney Kore ve İtalya olmak üzere corona virüsün yayıldığı diğer ülkelerden gelenleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Singapur

Şubat ayı ortalarında 58 vakayla corona virüsün Çin dışında en fazla görüldüğü ülke olan Singapur, hastalığın yayılımını sınırlı tutabilen ülkelerden oldu. Bugüne dek test sonucu pozitif çıkan 160’ı aşkın kişinin 78’i de iyileşmeyi başardı. Temel olarak kişilerin birbirinden izole edilmesine dayanan bir strateji benimseyen Singapur’da, kurallara uymamanın cezası 10 bin dolar ya da 6 ay hapis cezası olarak belirlendi. Bunu tespit etmek içinse kişilerin gün içinde birkaç defa telefonla arandıkları bir sistem oluşturuldu. Görüşme sırasında kişinin, cep telefonu üzerinden bulunduğu lokasyonu paylaşmasını sağlayan bir linke tıklaması ve böylece evde olduğunu ispatlaması istendi. Buna ek olarak, serbest çalışanlara evde kalmaları için günlük 100 dolar teşvik sunulurken evde yalnız kalamayacak olanlara da kamu tesislerinin kapıları açıldı.

Tayvan

Tayvan corona virüse karşı en iyi önlemleri almakla övülen ülkelerden biri. Ülkede SARS salgını sonrası kurulan Ulusal Sağlık Kumanda Merkezi ile güçlerini birleştiren yetkililer, Çin’de tanımlanamayan bir virüsün ortaya çıktığı bilgisi üzerine 31 Aralık gibi erken bir tarihte harekete geçti. Vuhan’dan tüm gelişler detaylı bir incelemeden geçerken seyahat uyarıları devreye sokuldu. Bu süreçte, halkın ihtiyaç duyacağı ve bir süre sonra ücretsiz olarak dağıtımı yapılan temel malzemelerin ihracatı yasaklanırken tıbbi malzemeleri stoklamak veya karantina kurallarına uymamak cezai yaptırıma bağlandı. Ülkede ilk vakanın tespit edildiği 21 Ocak’tan 25 Şubat’a dek ilk ve orta dereceli okullar kapatıldı. Bugüne dek 15 bin kişinin testten geçirildiği ülkede 48 kişide tespit edilen corona virüs yalnızca bir kişinin ölümüne neden oldu.

Güney Kore

Güney Kore, Çin’den sonra en fazla corona virüs vakasının görüldüğü Asya ülkesi olmakla birlikte salı günü, son iki haftanın en düşük yayılma oranını yakaladı. Bir başka deyişle, 28 Şubat’ta 916 kişiyle zirve yapan corona virüsün günlük yayılma hızı, 242 kişiye kadar düştü. Ülkede ağırlık verilen strateji ise olabildiğince geniş bir kitleyi ücretsiz olarak testten geçirerek hastalığın en çok hangi bölgelerde yoğunluk gösterdiğini saptamak oldu. Günde 15 bin kişinin testten geçirildiği ülkede, 50 mobil test merkezi oluşturuldu ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin bulundukları bölgeler de diğer kişilere cep telefonlarına gönderilen mesaj yoluyla bildirildi. Hastalığın yaygın olarak tespit edilmesi nedeniyle “özel bakım bölgesi” ilan edilen alanlarda ise ekstra tıbbi malzeme ve sağlık çalışanının yanı sıra sokakları dezenfekte etmek üzere özel birlikler görevlendirildi. Buna paralel olarak kişilere de sosyal mesafelenme ve hijyen kuralları hatırlatıldı.