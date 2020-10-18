Doğallığın izini sürüyor

Otel, organik bahçesinden toplanan sebze ve meyvelerle hazırlanan yemekleri, doğal turşuları, fermente hazırlanan gıdaları, manda sütünden yaptıkları yoğurt ve peynirler ile sürdürülebilirlik felsefesini benimsediğini de ortaya koyuyor.Six Senses Kocataş Mansions İstanbul’un mutfağında sürdürülebilirlik felsefesinin dumanları tütüyor. Executive Chef Özgür Üstün’ün liderliğinde, otel bünyesindeki Defne Restoran’ın menülerinde yer alan lezzetler, Eat Wit Six Senses felsefesiyle, hem besleyici hem de sağlıklı malzemelerden oluşurken, otelin fine-dining restoranı Toro Latin Gastro Bar’da mevsiminde kullanılan malzemeler ve yerli üreticiden temin edilen meyve, sebze ve et çeşitleriyle küçük üreticinin ayakta kalması için destek sağlanıyor. Otel, organik bahçesinden toplanan sebze ve meyvelerle hazırlanan yemekleri, doğal turşuları, fermente hazırlanan gıdaları, manda sütünden yaptıkları yoğurt ve peynirler ile sürdürülebilirlik felsefesini benimsediğini de ortaya koyuyor.