Dünyanın fotoğrafı Türkiye’de

Şimdiki Zamanın Hikayesi’ni bu hafta özel bir sergiden fotoğraflara ayırmayı kararlaştırdık. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 212 Photography İstanbul, birbirinden ilginç sanatsal fotoğraflarıyla 10 gün boyunca kendinden söz ettirdi. Farklı içeriği, etkili fotoğraflarıyla yeni bir buluşma platformu oluşturmayı amaçlayan organizasyon sanatseverlerin de beğenisini kazandı. Fotoğrafı evrensel bir dil olarak benimseyen festival, çok sesli olmasının yanı sıra, fotoğrafın belgeleyici unsur olduğu konusuna da dikkat çekiyor. Etkinlik, Oppo markasından Kültür A.Ş.’ye, Avusturya Kültür Ofisi’nden İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Hollanda Başkonsolosluğu’na kadar birçok kuruluş tarafından desteklendi. Özel bir rota dahilinde Merkezi Yapı Kredi Bomontiada olmak üzere beş farklı mekanda gerçekleşen sergiden yaptığımız seçkiyi sizlerle paylaşıyoruz.



Bruno Barbey







Emre Dörter







AESF (KOLAJ)







JULIA HETTA







ÖZLEM ŞİMŞEK







Gregory Escande







Maria Svarbova







