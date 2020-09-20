Evde aç-kapat ofis dönemi

Pandemi nedeniyle tüm dünyada evden çalışma alışkanlıkları büyük oranda yerleşik hale geldi. Ancak birçoğumuzun evi, saatlerimizi çalışarak geçireceğimiz şekilde planlanmış değil. Bu nedenle, özellikle evin geniş alanı olan salonlar, salon ruhunu yitirip ofis ve spor salonu karışımı bir alana döndü. Neyse ki evlerdeki bu ‘yeni normal’den şikayetçi tasarımcılar da var.

Yeni Zelandalı tasarımcı Sabine Marcelis, pandemi nedeniyle aylarca evden çalışan mimar eşinin, dev ekranıyla yemek masasını gün boyu işgal etmesinden o kadar bunalmış ki, aç-çalış-kapat olarak özetlenebilecek çalışma kabinini tasarlamış. Marcelis, “Candy Cubicle” adını verdiği kabini tasarım sürecini şöyle anlatıyor: “Evden çalıştığı süre boyunca eşim, tüm ekipmanlarıyla sürekli olarak evin ortasındaydı ve bu oldukça çirkin bir görüntü yaratıyordu. Öyle ki, çalışma alanını saklayabilmeyi istiyordum. Bu yüzden, çalışma ve saklama moduna sahip bir masa tasarladım.”

Marcelis, aç-kapat çalışma kabinini Design Museum’un Londra Tasarım Haftası için “Evde yaşama ve çalışmanın yeni yolları” temalı projesi kapsamında hazırlamış. Kapalı formda ahşap küp görünümü alan masa, gizli tekerlekleri sayesinde L şeklinde açılıyor ve parlak sarı renkli bir ofis ortamı yaratıyor. Üçlü çekmece ve raf bölmelerinin yanı sıra aynı renkte tekerlekli bir tabureye de sahip. Böylece evde geçici olarak geniş bir çalışma ortamı yaratmak mümkün oluyor. Tabii mesai bitiminde kapatıp kenara çekmek şartıyla.