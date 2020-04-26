Görme engelliler için sesli koronavirüs rehberi

JCI’ın Türkiye ayağı olan JCI Kültür şubesince yürütülen ortak çalışmayla hazırlanan “Görme Engelli Bireyler için Koronavirüs Rehberi” GETEM sistemine dahil edildi. Proje kapsamında yetişkinler ve çocuklar olmak üzere iki farklı görme engelli gruba yönelik metinler oluşturuldu. Yetişkinlere yönelik metin İstanbul Kent Konseyi’nin hazırladığı “Koronavirüs Rehberi” kitapçığından; çocuklara yönelik metin ise İtalyancadan Türkçeye çevrilen “Meraklı Çocuklar için Koronavirüs Rehberi”nden alındı. Seslendirmelerini ise TRT Radyo program yapımcısı Zeynep Bayraktutan ile profesyonel masal anlatıcısı Özge Yaran Buzlu yaptı. GETEM bünyesindeki çocuklara yönelik rehbere http://www.getem.boun.edu.tr/?q=node/56191 adresinden, yetişkinlere yönelik rehbere ise http://www.getem.boun.edu.tr/?q=node/56192 adresinden ulaşılabilir.