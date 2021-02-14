Hayatın ritmini tutturan danslar

Caz dönemi yıldızlarının hikayelerinin anlatıldığı filmlerden unutulmaz kostümlere, kitaplardan cazın ayrılmaz parçası olan dansları; solo jazz’den lindy hop’a bu gösterişli çağa imrenmeyen yok gibidir... 20’nci yüzyılın en karakteristik müziklerinden birinin tüm dünyayı etkisi altına alan dönem İkinci Dünya Savaşı’na kadar altın çağını yaşadı. ‘90’larda yükselen ikinci caz dalgasıysa efsanevi döneme adeta ışınlanmak için doğmuş eşsiz bir fırsat gibiydi. İkinci dalgaya kapılanlar arasında İstanbul’daki Swing Planet’in kurucuları olan Bilge Sağnak Altun ve Uğur Altun da bulunuyor. Uğur Altun, tiyatro bölümünde okurken swing dansı videoları izleyerek tanışmış dönemin danslarıyla. Aldığı eğitimlerle Swing Planet’e uzanan yolculuğu başlamış. Bilge Sağnak Altun’un gönlüne cazı düşürense bir müzikal... Ardından gelen keşif ve öğrenme süreci. Mutluluğun dansı olarak da adlandırılan swing danslarının verildiği Swing Planet’te 20 Şubat’ta çevrimiçi solo jazz sınıfı açılıyor. Biz de hareketsiz kaldığımız karantina günlerinde bir parça ışıltı ve hareket için Altun’larla caz ve dans konuştuk.











Swing Planet’in yola çıkış hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Caz müziğin Swing döneminde yapılan Lindy Hop ve Solo Jazz danslarını uzun zamandır hem Türkiye’de hem yurt dışında sergiliyoruz. Yurt dışında festivallere katıldıktan ve yarışmalarda dereceler aldıktan sonra birkaç dansçı ve eğitmen arkadaşımızla kendi kurumumuzu açmaya karar verdik. Ülkemizde bu dansın bilinirliğini artırıp insanların günlük hayattaki stresinin azalmasına katkı sağlamak ve dünya çapında ülkemizi temsil edecek dansçılar yetiştirmek istiyoruz.

Caz döneminin öne çıkan danslarıyla ilgili atölyeler düzenliyorsunuz. Bize atölyelerin içeriğinden ve derslerin işleniş şeklinden bahsedebilir misiniz? Örneğin hangi atölye hangi günler, kaç saat sürüyor?

Derslerimiz haftada bir gün bir saat olmak üzere 2 aylık kurlar halinde ilerliyor. Toplamda 12 kurdan oluşuyor ve kurlar seviyelere göre ayrılıyor. Düzenli derslerimizin dışında caz danslarıyla ilgili farklı atölyeler de düzenliyoruz. Bu atölyeler tap dansı, boogie woogie, balboa, shag gibi diğer cazın swing dönemi danslarını da içeriyor. Stüdyomuzda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem pandemiden dolayı hem de öğrencilerle etkin şekilde ders yapabilmek adına kontenjanımızı sınırlı tutuyoruz.











Pandemi dönemi özellikle hareketsiz kaldığımız bir süreç. Bu dönemde insanlar dansa yoğunlaştı mı? İlgi nasıl atölyelerinize?

Pandemi sebebiyle birçok dansçı evlere kapandı ve hareketsiz kaldı, biz de dansçıların moralini yüksek tutmak için online atölyeler ve dersler düzenlemeye başladık. Ayrıca başlangıç düzeyine yönelik online dersler de düzenliyoruz. Herkesin yapabileceği ve mutluluk veren bir dans olduğu için online derslerimiz oldukça talep görüyor.

20 Şubat’ta çevrimiçi solo jazz dans atölyesi başlayacak… Atölyeye katılmak isteyenlerin herhangi bir dans geçmişleri olması gerekiyor mu? Biraz katılım sürecinden bahsedebilir misiniz?

Bu sınıfa katılmak herhangi bir dans tecrübesi gerektirmiyor. Katılmak isteyenlerin, kurumumuzun sosyal medya hesapları, telefon veya mail üzerinden bize ulaşmaları yeterli.

Kimler ilgi duyup katılıyor size? Bir yaş aralığı var mı?

Genel olarak bir yaş aralığı var diyemeyiz. Her yaştan insan Swing dönemi caz dansları eğitimi alıyor. Bu danslar yapısı gereği herkesin dans etmesine ve eğlenmesine uygun. Çiftler ve ev arkadaşları birlikte başvurabiliyorlar fakat bu dönemde ağırlıklı olarak bireysel yapılan solo jazz dansına ilgi daha fazla.

’90’lardaki ikinci dalgaya kapıldık”



Caz; müziğiyle, danslarıyla insanların yeniden keşfettiği bir şey mi?



Cazın Swing dönemi, 1920’lerde Amerika’da büyük orkestralar sayesinde ortaya çıkmış bir akım. Bu akımla birlikte de birçok caz dansı geliştirilmiş. Bu dönemin müziğinin ve danslarının ana teması mutluluk ve eğlence olduğu için 1940’ların ortalarına kadar herkes tarafından çok sevilmiş. Daha sonra 2’nci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle dansa ve müziğe olan ilgi azalıyor. Caz danslarının gelişimine önemli katkıları olan Frankie Manning, Norma Miller, George Snowden gibi efsane dansçıların 1990’larda yeniden eğitimler vermesiyle dönem müziği ve dansları tekrar dünya çapında popülerlik kazandı. Bu ikinci popülerlik dalgası sayesinde biz de bu dansı öğrenme ve öğretme fırsatı bulduk.

Fotoğraflar: Özgür Çetimen