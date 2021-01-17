İçinizi ısıtacak tarifler

Çorbalar, sabah kahvaltısından akşam yemeğine hemen her öğünde sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında. Bağışıklığımızın daha da önem kazandığı şu günlerde içinizi ısıtacak, besin değeri yüksek çorba tarifleri için ünlü şeflerin kapısını çaldık.

Jale Balcı

ISPANAKLI NOHUTLU KİŞNİŞ TOHUMLU ÇORBA









Malzemeler:

500 gr, ıspanak, 300 gr nohut (ıslatılmış), 30 gr kişniş tohumu, 1 adet orta büyüklükte soğan ,1 diş sarımsak, 200 ml krema, tuz, karabiber, su veya ilik suyu

Hazırlanışı:

Bir gece öncesinde ıslattığınız nohutları yumuşayıncaya dek haşlayın. Soğanları küçük küp şeklinde doğrayıp, bir tencere içerisinde terletin. Kişniş tohumlarını, sarımsağı ve ıspanağı ekleyip 5 dakika daha kavurun. Nohut, su ve kremayı ekleyip, 5 dakika pişirin. (Su ayarını kendi istediğiniz yoğunluk kıvamına gore ayarlayın) Mutfak robotunda çorba kıvamına getirin. Tuz ve karabiber ekleyerek, servise hazır hale getirin.

Aydın Demir/ SAKIZ KABAKLI VE ELMALI ISPANAK ÇORBASI











Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı sızma zeytinyağı, 5 adet sakız kabağı,1 bağ taze ıspanak ( kabaca doğranmış), 1 orta boy kuru soğan, 3 diş sarımsak, 7 su bardağı kaynar sebze suyu veya içme suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yeşil elma

Hazırlanışı:

Zeytinyağının yarısını ve tereyağını tencereye koyup kızdırın.Yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, altın sarısı renk alana kadar kavurun. Doğranmış kabakları ilave edip 2-3 dakika harlı ateşte kavurun. Elmalardan 1 tanesinin kabuğu soyup, doğrayıp kabağa ilave edin. Üzerine sıcak 7 bardak sebze suyunu ekleyip kaynatın. Yıkanmış ıspanaklar ilave edip, 5-10 dk kaynatın. Tuz karabiber ve kalan yarım bardak zeytinyağını ekleyip, ocaktan alın. El blendırıyla pürüzsüz bir hal alana kadar 2 dakika çekin. Kâselere pay ettikten sonra üzerine kalan elmayı kibrit çöpü gibi veya küp şeklinde dilimleyip serpiştirin ve sızma zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Eyüp Kemal Sevinç

KIRMIZI KÖZ BİBER ÇORBASI









Malzemeler:



1 adet kuru soğan,

6 adet kırmızı biber, 2 yeşil biber, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 küçük kase jalapeno biberi, 5 yaprak taze fesleğen, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 litre et suyu,

1 çay bardağı krema, 1/3 adet limon suyu,

1 adet yumurta sarısı, 2 dal Frenk soğanı, tuz



Hazırlanışı:



Kuru soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayıp tencereye alın. Üzerine tereyağı ekleyip kavurun. Yeşil ve kırmızı biberleri ızgarada közledikten sonra soyup doğrayın. Kavrulan soğan ve sarımsağın üzerine ilave edip karıştırın. Sonra dilimlenmiş jalapeno biberi, domates ve biber salçalarını ilave edip kavurmaya devam edin. Üzerine et suyunu ilave edip karıştırın. Bir kapta limon suyu, krema ve yumurta sarısını karıştırın. Çorba kaynadıktan sonra kremalı karışımı yavaş yavaş ilave edin ve hızlıca kıvam alana kadar karıştırın. Taze fesleğenleri ince ince kesip ekleyin. Tuzunu ilave edip lezzetlendirdikten sonra ince dilimlenmiş Frenk soğanı ile süsleyin. Sıcak servis edin.

Deniz Şahin

BACAKLI ÇORBA









Malzemeler:



1 su bardağı yeşil mercimek, 1 su bardağı erişte, 2 lt su, 150 gr tereyağı, 50 gr salça, 1 kuru soğan, nane, pul biber, tuz



Hazırlanışı:



Yeşil mercimeği su ile haşlayın. Pişmesine 15 dakika kala içerisine erişteleri ekleyin. Aynı zamanda ayrı bir tavada tereyağını eritip küp küp doğradığınız soğanları ve salçayı kavurun. İçerisine nane ekleyip çorbanızın içerisine dökün. Kaynayınca tuzunu ekleyip ateşten alın. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Süreyya Üzmez

BALIK ÇORBASI









Malzemeler:



2-2.5 kg’lık lahos balığı (levrek, kırlangıç ya da lipsostan da yapılabilir), 2 su bardağı balık bulyon, 2 adet yeşil biber, 2 adet paprika, 2 adet kereviz sapı, 4 adet defne yaprağı,10 adet tane karabiber, 2 diş dövülmüş sarımsak, 4 yemek kaşığı tereyağı, 6 su bardağı su,1 kahve fincanı elma suyu, 6 adet haşlanmış karides, 2 yemek kaşığı çiğ krema, yeterince tuz



Hazırlanışı:



Lahos balığını iyice temizleyip filetosunu çıkarın. Kafasını ve kılçıklarını atmayın, bir kenara ayırın. Balık bulyon yapımında kullanarak değerlendirin. Filetosunu çıkardığınız balığı altı parçaya bölün. Altı su bardağı suyu ve balık bulyonu ayrı bir tencerede ısıtıp eritin. Derin bir tencerede tereyağını ısıtın. İnce ince doğradığınız sebzeleri ekleyip üç dakika çevirin. Diğer tencerede eriyen bulyonu sebzelerin üzerine dökün ve pişirmeye devam edin. Tane karabiberleri, dövülmüş sarımsakları, defne yapraklarını karışıma ekleyin. Kaynamaya başlayınca balık filetolarını koyun ve düşük ısıda pişirmeye devam edin. Beş dakika sonra elma suyu ve tuzu ekleyin. 10 dakika daha pişirip, krema ile bağlayın. Her bir balık filetosunun üzerine karidesleri ekleyerek servis yapın.









Ayşe Tüter / YEDİKARDEŞ ÇORBASI

Malzemeler:

1 adet patates rendesi, 1 adet havuç rendesi, 1 komposto kasesi doğranmış ıspanak veya pazı, 2 çorba kaşığı un, 1 kahve fincanı sıvıyağ, 1 adet yumurta sarısı, 2 su bardağı et suyu, 3 su bardağı süt, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, 1 adet limon suyu, 1 adet kereviz veya kabak, 1 fincan krema

Hazırlanışı:

Tencereye 2 su bardağı et suyunu koyup kaynatın, rendelenmiş havuç, patates, kabak veya kereviz, ıspanağı ilave edin, 10 dakika pişirin. Diğer tarafta un, yumurta sarısı, sütü çırpın tencereye yavaş yavaş ilave edin kısık ateşte 5 dakika pişirin, kremayı ilave edip ocaktan alın. Yağı bir tavada kızdırın kırmızı biber koyun üzerine gezdirin. Limon suyu koyarak servis yapın.

Oya Emerk/ SÜTLÜ TARHANA ÇORBASI

Malzemeler:

3 yemek kaşığı tarhana, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nane, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1.5 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5-6 bardak su, pul biber, tuz

Hazırlanışı: Orta boy bir kaseye tarhana ve nane konur, üzerine ölçülü süt eklenir. Tarhana sütün içinde eriyinceye kadar bekletilir. Tencereye tereyağı konur, kızdırılır, salça ilave edilir, birlikte kavrulur, karışım tencerenin ortasında toplanınca sarımsak ve ölçülü su yavaş yavaş ilave edilir. Orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştıra karıştıra pişirilir. Kaynayınca, kısık ateşte 5 dakika daha pişirilir. Yine nane ve kırmızı pul biber eklenip sıcak servis edilir.