İngiliz Kraliyet Postası’ndan oyuncaklı pullar

Bugüne kadar Game of Thrones, Doctor Who ve Harry Potter gibi popüler kültürde ikonlaşmış karakterler ve yapımlar için özel posta pulları hazırlayan Royal Mail, bu defa video oyunu tutkunlarının kalbini giden yolu bulmuş. İngiliz Kraliyet Postası, ülkeden çıkan ve tüm dünyada oynanan kült video oyunlarına özel posta pulları bastırdı. İngiliz Kraliyet Postası’nın resmî sitesinden satın alınabilecek pullar arasında Tomb Raider, Micro Machines, Lemmings, Sensible Soccer ve Worms yer alıyor. Video oyunu hayranlarının yanı sıra posta pulu koleksiyonerlerini de heyecanlandıran pul serilerine yakın zamanda yeni oyunlar eklenecek. Pullar aynı zamanda ülkenin zengin popüler kültürünü de gözler önüne seriyor.