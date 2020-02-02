İstanbul’da flamenko ateşi yanacak

Gades’le uzun yıllar birlikte dans eden Stella Arauzo’nun sanat yönetmenliğinde ve orkestranın sağ kolu ve ışıkçısı olan Dominique You’nun teknik yönetmenliğinde çalışmalarını sürdüren topluluk, “Kanlı Düğün” ve “Suite Flamenca”nın da içinde olduğu gösterilerle önemli performanslara imza atıyor. Gades’in İspanyol kültürünü ve geleneklerini estetik bir dille sahneye taşıdığı eserlerini yaşatmaya devam eden topluluk, Carmen yorumu ile tüm dünyada büyük beğeni topluyor. Antonio Gades Topluluğu, 20 Şubat akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu dansseverlerin karşısına çıkacak.