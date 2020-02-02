02.02.2020 - 07:00 |
İstanbul’da flamenko ateşi yanacak
Flamenko dansçısı ve koreografı Antonio Gades’in, İspanyol dansını tüm dünyaya ulaştırmak için kendi adıyla kurduğu vakıf, Gades’in vefatının ardından Antonio Gades Topluluğu’nu hayata geçirdi.
Gades’le uzun yıllar birlikte dans eden Stella Arauzo’nun sanat yönetmenliğinde ve orkestranın sağ kolu ve ışıkçısı olan Dominique You’nun teknik yönetmenliğinde çalışmalarını sürdüren topluluk, “Kanlı Düğün” ve “Suite Flamenca”nın da içinde olduğu gösterilerle önemli performanslara imza atıyor. Gades’in İspanyol kültürünü ve geleneklerini estetik bir dille sahneye taşıdığı eserlerini yaşatmaya devam eden topluluk, Carmen yorumu ile tüm dünyada büyük beğeni topluyor. Antonio Gades Topluluğu, 20 Şubat akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu dansseverlerin karşısına çıkacak.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.