Joker: En güzel gülen kötü 80 yaşında

Belki de tüm zamanların en sevilen anti kahramanı demek abartı olmaz Joker için. Bill Finger, Bob Kane ve Jerry Robinson tarafından yaratılan efsanevi karakterin yüzündeki müstehzi gülümsemeyle karşımıza çıkışının üzerinden tam 80 yıl geçti. DC Comics, bu kutlamaya değer 80 yılı, hazırladığı “Joker: Put on a Happy Face” belgeseliyle adeta festivale çeviriyor. YouTube üzerinden erişime açılan 35 dakikalık belgesel bizi 1940’tan bu yana Joker’in bugüne uzanan hikayesiyle buluşturuyor. Çizgi romanlardan animasyon dizilerine, televizyondan beyaz perdeye uzanan yolculuğunda Joker, Batman’le savaşırken dahi anlaşılmayı ve sevilmeyi başardı ve özel bir hayran kitlesi kazandı.









İlk olarak 1966 yılında Cesar Romero’nun hayat verdiği Joker, yıllar içerisinde pek çok ünlü aktör tarafından canlandırıldı. “Suçun Palyaço Prensi” unvanlı Joker’e hayat verenler arasında Joaquin Phoenix, Jack Nicholson, Heath Ledger, Mark Hamill ve Jared Leto yer alıyor. “Joker: Put on a Happy Face” adlı belgeselde karşımıza çıkanlar sadece Joker’in gülüşünü kendi ikonik gülüşleriyle buluşturanlar değil. Belgeselde onların yanı sıra Christian Bale, Stan Lee, Todd Phillips, Andrea Romano, Margot Robbie ve Frank Miller gibi Joker’le yolu kesişenler de bulunuyor. Batman animasyonlarında Bruce Wayne’i seslendiren Kevin Conroy’un seslendirdiği belgeselde, Joker’in ilk günden bu yana geçen yıllar içindeki gelişimini takip ederek çizgi romanlarda, animasyon dizilerinde, televizyonda ve beyaz perdede nasıl şöhrete kavuştuğu anlatılıyor. Joker’i canlandıran isimlere bambaşka bir hayran kitlesi de kazandıran karakter, özellikle 2008 yılında hayatını kaybeden Heath Ledger’ı unutulmazlar arasına soktu. 2019’da Joker’in gülüşünü yüzüne sığdırmayı başaran aktör Joaquin Phoenix ise çok konuşulan filmdeki performansıyla Oscar’da en iyi erkek oyuncu ödülüne uzanmayı başarmıştı.