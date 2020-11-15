KADEM’den kadınlara inovasyon gücü

İnovasyonda Kadın”, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) kadınlara inovatif fikirlerini girişime dönüştürebilmeleri için rehberlik yapmak üzere bu yıl 5.’sini düzenlediği bir proje. TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve TOBB ETÜ iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında kadın girişimci adayları, iki hafta boyunca geniş bir yelpazede girişimcilik eğitimi alıyor ve fikirlerini hayata geçirmek üzere geliştirdikleri projelerle yarışıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılan 30 adaydan finale kalan 5’i, sağlık, tarım, çevre gibi kritik önemde sektörlere getirdikleri çözüm önerileriyle öne çıkıyor. Bir yıl içerisinde ulusal veya uluslararası kurumlardan destek görmeleri halinde KADEM’den 25 bin lira değerinde ödül alma hakkına sahip finalistlerden kendi projelerini, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’ndan ise İnovasyonda Kadın projesini dinledik.





Alzheimer-Demans Hasta Takip ve İçerik Sistemi (Asist-Alois):

Alzheimer riski taşıyan bireylerin, başlangıç ve orta seviye Alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının hayat kalitelerini artırmak, hastalığın ilerleyişini mümkün olduğunca uzatmak ve hem ülke bütçesine hem de insan konforuna katkı sağlama amacıyla geliştirilen mobil uygulama tabanlı Alzheimer-Demans Hasta Takip ve İçerik Sistemi projesi.



“En büyük motivasyonum babamın Alzheimer olmasıydı. Ben ve benim gibi bu hastalıkla baş etmeye çalışan milyonlarca insana çözüm bulacak olmak beni çok heyecanlandırdı. Girişimcilik kampı boyunca, alanında başarılı mentörlerle bir araya gelme ve onların tecrübelerinden yararlanma fırsatımız oldu. En büyük hayalim Alzheimer konusunda bir farkındalık yaratmak ve onlara daha yaşanabilir bir dünya sunmak.”











Staphylococcus Aureus Bakterisi Tespiti (AGON):

Halk arasında “hastane mikrobu” olarak bilinen Staphylococcus Aureus bakterisinin hastane yoğun bakım ünitelerinde tespitini gerçekleştirebilen biyosensör uygulaması. “Projemle her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan, halk arasında “hastane mikrobu” olarak bilinen Staphylococcus aureus bakterisinin neden olduğu kayıp ve maliyetleri minimuma indirmeyi hedefledim. “İnovasyonda Kadın” kapsamında aldığımız eğitimlerle kendimize ve projemize değer katacak formüller ürettiğimizi düşünüyorum. Hedefim, AR-GE odaklı bir marka haline gelerek faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası mecralarda sürdürmek.”





Zirai İnsansız Hava Araçları Sistemi (Helimore):

İHA sistemini tarıma entegre ederek, hem iş gücü ve maliyeti hem de insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen tarım ilaçlarının kullanımını minimuma indirmek ve tarımda verim artışı sağlamak. “En büyük motivasyonum, havacılık ve imalat sektörünü tarıma entegre ederek Türkiye’de tarım teknolojilerini ilerletmekti. Girişimcilik kampının projemin ilerlemesine ve yükselmesine ön ayak olacağına inanıyorum. Hedefim, Türkiye ve sonra da tüm dünyada bu sektöre öncülük etmek.”



“Kadın girişimciliği çok kıymetli”

KADEM Vakfı Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, bundan 5 yıl önce “İnovasyonda Kadın” projesini hayata geçirirken “kadınlara inovatif fikirlerini teşebbüse dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik yapmayı onları girişimcilik yolculuklarında desteklemeyi” amaçladıklarını anlatıyor: “Günümüzde başarılı işletmeler kurmanın ve ekonomiye katma değer üretmenin yolu artık doğru işi doğru şekilde ve doğru zamanda piyasa ile paylaşmaktan geçiyor. Biz de herkesin kendi “doğru”sunu bulabilmesi için girişimci kadınlara vizyon katmak, kadınların iş hayatında daha etkin rol almasının önünü açmak üzere yola çıktık. Girişimci olmak için alan ve imkân bulamayan birçok kadının da bu sayede vizyonu değişti. Artık kendilerine daha çok güveniyorlar ve işlerini kurmak için çabalıyorlar. Aralarında markalarını kuranlar hatta ödül alanlar oldu. Kadın girişimcilerimiz projeden aldıkları destek ve güçle, bugüne kadar uzak durdukları sanayi, endüstri, bilişim ve teknoloji gibi alanlarda da söz söyleme ve iş yapma imkânına kavuştular. Kadınların kendi işlerine sahip olmaları, şüphesiz ekonomiye de önemli bir ivme kazandıracaktır. Bu sebeple kadın girişimciliği, yeni iş sahaları ve istihdam fırsatları oluşturması açısından da çok kıymetli.” Proje kapsamında bugüne dek eğitim alan 144 kadın girişimciden 5’inin kendi şirketini kurduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, başvuru yapılan projelerin AR-GE ve inovasyon içerikli olmasıyla daha önce herhangi bir yarışmada ödül ya da resmi kuruluşlardan yardım almamış olması gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Katılım için başka herhangi bir kriterimiz yok. ‘Bir fikrim var ve ona hayat vermek istiyorum’ diyen tüm kadın girişimci adayları başvuruda bulunabilir.”









Nanopartiküllü Toz İtici Yüzey Kaplama Malzemesi:

Uygulandığı yüzeyde tozlanmayı azaltan nanoteknolojik malzemenin spreyleme yöntemiyle güneş panellerine uygulanması ve böylece tozlanmadan kaynaklanan enerji verimliliği kaybını azaltmak. “Çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya fayda sağlayacak bir ürün geliştirme ve üretici olma gururunu yaşama isteğim en büyük motivasyonumdu. Girişimcilik eğitimleri sayesinde farklı bakış açıları kazandığıma inanıyorum. Projemin dahil olduğu “ince film teknolojileri” alanında, Ar-Ge odaklı çalışmalar yaparak çevreci ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyorum.”

Gıda Atıklarından Biyoplastik Üretimi:

Atık gıdalardan doğada çözünüp toprağa karışan ve toprağa zarar vermeyen biyoplastik üretimi.

“Dünyanın petrokimya plastikleri 2030 yılına kadar yasaklama çabası, döngüsel ekonomi modellerinin başarısı ve bu fikre olan inancım beni motive etti. Girişimcilik kampı kapsamında, fikri mülkiyet hakları, iş hukuku, girişimci destekleri ve pazarlama konularında detaylı bilgiler edindim. Hayalim, ülkemizin ve dünyanın biyoplastik malzeme tedarikçisi olmak ve gerçekleşeceğine inanıyorum.”