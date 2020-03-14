14.03.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf seri istiyor
TFF 3. Lig 2. Grup’ta son üç maçında 1 puan toplayabilen Karşıyaka’da gözler yarın deplasmanda oynanacak olan Elazığ BLD maçına çevrildi.
Herkesin birbirini yenecek potansiyele sahip olduğunu belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Geride kalan 3 haftada gerekli dersleri aldık. Sahada iyi bir performans sergilememize rağmen sonuca ulaşamadık. Kapanan takımları açmakta zorlandık. Özellikle 7 kişi ile savunma yapan Ağrı önünde hücum hattında üretkenlik açısından başarılı olamadık. Ancak hafta boyuncu belirlediğimiz eksiklerimize karşı önlemler aldık. Sezon sonuna kadar ilk 5 içinde olmak ve Play Off’tan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz” dedi.
Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...