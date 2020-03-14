Kaf Kaf seri istiyor

Herkesin birbirini yenecek potansiyele sahip olduğunu belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Geride kalan 3 haftada gerekli dersleri aldık. Sahada iyi bir performans sergilememize rağmen sonuca ulaşamadık. Kapanan takımları açmakta zorlandık. Özellikle 7 kişi ile savunma yapan Ağrı önünde hücum hattında üretkenlik açısından başarılı olamadık. Ancak hafta boyuncu belirlediğimiz eksiklerimize karşı önlemler aldık. Sezon sonuna kadar ilk 5 içinde olmak ve Play Off’tan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz” dedi.