Koronavirüse karşı çatal bıçak seti

Pandemi nedeniyle artan tek kullanımlık plastik ürünlere ilgi, virüsün yayılma riskine karşı bir çözüm gibi görünse de aslında küresel iklim krizinin kaynağı olan plastik kirliliğini her geçen gün artırıyor. Bu dönemde tek kullanımlık plastik kullanımını sınırlamak için önerilen yollardan biri de, dış ortamda yemek yemek için kullanmak üzere kendi çatal-bıçağınızı yanınızda taşımanız. Ancak bu elbette her zaman mümkün olmuyor. ABD’li ünlü şarkıcı Pharrell Williams, bunun için harekete geçen isimlerden. Williams’ın yaratıcı markası ‘I am Other’ın, döngüsel ekonomi için objeler üreten Pentatonic’le işbirliğinin sonucunda ortaya çıkan, her an her yerde rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz özel tasarım bir çatal-bıçak seti. Çakıl taşı anlamına gelen ‘The Pebble’, cep telefonu büyüklüğündeki mini kutu içinde taşınabilen seti tarif ediyor. Kutuda, çatal, bıçak ve kaşığın yanı sıra yemek çubuğu ve tek kullanımlık plastiklerin en yaygın ürünlerinden biri olan pipet yer alıyor.

Koronavirüs çatal-bıçak seti olarak da anılan ‘The Pebble’, Pharrell Williams’ın müzik kariyerine de simgesel bir göndermeyle tasarlanmış: Geri dönüştürülmüş CD’ler. Bunun yanı sıra geri dönüştürülmüş plastik paket ambalajları ve paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiş. Aslında yola çıkışlarındaki temel amaç, insanları piknik ya da festival gibi ortamlarda daha sürdürülebilir seçeneklere yöneltmekten ibaretken pandemiyle birlikte daha anlamlı hale gelmiş bir girişim ‘The Pebble’. Plastik kirliliğine karşı Avrupa’da tek kullanımlık plastiklerin tamamen yasaklandığını da hatırlarsak, aslında kısa sürede vazgeçilmez bir ürüne dönüşeceğini görmek zor değil. Williams’ın müzikle sınırlı kalmayan yaratıcılığının sürdürülebilir tasarım alanındaki ilk örneğinin çatal-bıçak seti olmadığını da belirtelim: Sanatçı daha önce de G-Star Raw markası için okyanuslardan toplanıp geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen bir giysi koleksiyonu tasarlanmıştı.