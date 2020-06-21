Kraliçenin Scone’u

Kraliçeyi az çok tanıyoruz... Peki nedir bu scone? Scone, aslında bir nevi çörek. Kurabiyeyle kek arasında bir kıvama sahip olan İngilizler’in hamur işi. Tatlısı, tuzlusu, meyvelisi gibi birçok çeşidi var. Bugün vereceğim tarif Buckingham Sarayı’nın pasta şefinden geliyor. Özelliği sarayda ikram edilen scone tarifinin birebir aynısı olması. Ve karşınızda Kraliçe Elizabeth’in tadına doyamadığı, Harry’nin “Şimdi sarayda olsam çayın yanında ne güzel giderdi” diyeceği, Meghan ve eltisi Kate’i bir araya getirebilen tek yemek olduğu iddia edilen scone tarifi.

YAPILIŞI

İlk olarak süt ve yumurtayı karıştırıp kenara park edelim. Tereyağı-un-kabartma tozu ve şeker dörtlüsünü bir mutfak robotunda kum gibi olana kadar 4-5 tur çekelim. Kum gibi olan karışımı bir karıştırma kabına alıp içine sütlü yumurtalı sıvı karışımı ekleyip iyice samimi olana kadar yoğuralım. Tamamen kaynaşan hamurun içine kuru üzümü ekleyip 2-3 tur daha yoğuralım. Hazırladığımız hamuru streçe sarıp dolapta 30 dakika kadar bekletelim. Daha sonra 2.5 cm kalınlığında olacak şekilde hamuru açıp yuvarlak şekiller çıkartalım. Hazırladığımız yuvarlakları yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye dizip buzdolabında 20 dakika daha istirahate bırakalım. İyice keyfi yerine gelen scone’ların üstüne çırptığımız yumurta sarısından sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 12 dakika pişirip afiyetle yiyelim. (Dilerseniz üstüne pastacı kreması veya istediğiniz reçelden de ekleyebilirsiniz)

MALZEMELER

250 gr un

15 gr kabartma tozu

50 gr tereyağı (soğuk)

50 gr pudra şekeri

1 yumurta

70 gr süt

50 gr kuru üzüm