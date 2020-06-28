Kriz zamanının kadınları anlatıyor

Dünya bir yandan normalleşmenin yollarını ararken diğer yandan koronavirüs etkisini sürdürüyor. Korona günlerinin en sert yaşandığı dönemlerde dünyanın birçok yerinden şiddete ya da ayrımcılığa uğrayan kadın haberleri geldi sıkça. Kısaca hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı pek çok şey var belki ama bu henüz kadınlar için gerçekleşmiş değil! Birleşik Krallık merkezli Women of the World (WOW) onuncu yılında gerçekleştirdiği ve kadınları ele alan global ilk dijital festivalle Kovid-19’un getirdiği, şiddetlendirdiği ayrılık, yoksunluk ve eşitsizliğe dikkat çekiyor. Çarşamba günü başlayan bugün sona erecek olan WOW Global 24’te dünyanın birçok yerinden kadınlar yaşadıklarını anlatıyor. WOW Global 24’te yer alan Türkiye, dün performanstan söyleşiye filmden tiyatroya uzanan içeriklerle yer aldı. Türkiye, ABD, Pakistan, Ürdün, Nijerya, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya ve Hindistan’dan ekiplerin kürasyonuyla hayata geçirilen festivali gün boyunca thewowfoundation.com web sitesi üzerinden ücretsiz olarak takip etmek mümkün. Biz de WOW Global 24 Festivali’nden kadınlara pandemide yaşadıklarını ve festivali sorduk.

Jude Kelly - WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü (Birleşik Krallık)

“Neyi değiştirmemiz gerekiyor ve nasıl?”





Pandeminin kadınlar üzerindeki olumsuz etkisinin ve toplumdaki kesişen eşitsizliklerin birçoğunu ortaya çıkardığının farkındaydım. WOW’da, toplumsal cinsiyet eşitliğinin zor kazanılan ilerlemesinin tersine dönmediğinden emin olmak için acilen yanıt vermemiz gerektiğini biliyorduk. Bu dönemde, WOW Global 24 üzerinde çalışan ekibin birbirinden uzakta çalışması garip ama ilham verici oldu. Şimdi her zamankinden daha fazla kadınları, sivil toplumu ve hükümetleri birbirine bağlayacak bir topluluk bulmamız ve kadınların hikayelerini dünyadaki gelecekteki planlamanın merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Bu, “Neyi değiştirmemiz gerekiyor ve nasıl?” diye sormamız ve dinlememiz için çok iyi bir fırsat.

Esra Aysun - WOW İstanbul Festivali Küratörü ve British Council Sanat Direktörü

“Bu dönem kadınlar için mücadeleyi öğretmiş olsun”





Bu dönemi evimde güven ve sağlıkla ve çalışarak geçirebilen şanslı kadınlar arasındayım. Bu süreçte bir yandan da WOW İstanbul Festivali için hazırlandığımızdan dolayı, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine okudum ve podcast dinledim. Sürekli, dört duvar arasına kıstırılmış olmanın yarattığı sıkıntıdan ve tek başıma yaşarken bile bir evin ve hayata devam etmenin gerektirdiği iş yükünden şikayet ederken buldum kendimi. Ve Kovid-19 öncesinde de evlerine kapatılmış, sınırlı sosyal hayatı olan ve ücretsiz ev işçiliği yapan tüm kadınları düşünüp utandım. Umuyorum ki bu dönem hepimize, en azından bu kadınlar için daha çok mücadele etme gerekliliğini öğretmiş olsun.

Dr. Sulochana Segera - Kurucu/ Başkan, Yönetimde Kadınlar (Women in Management) Sri Lanka

“Kadınların korkularını yenmelerini sağladı”





Kovid-19 hayatımda büyük bir etki yarattı. Ailelerimizle geçirmeye çalıştığımız kaliteli zaman, birlikte bir şeyler yapmak için birlikte akşam yemeği yemekle ilgili değildir. Kadınların ve erkeklerin ev sorumluluklarını paylaştıklarını ve ekip olarak birlikte çalıştıklarını görmeme rağmen, savunmasız kadın ve aile içi şiddet mağdurlarından çevrimiçi danışmanlık için birçok istek aldığım için olumsuz etkiyi gözlemledim. Kovid-19, ev endüstrileri için de birçok fırsat getirdi. Bu dönemde WIM (Women in Management) aracılığıyla, 23 girişimciye ürünlerini çevrimiçi satma fırsatı verdik. Pandemi, insanların önünde konuşma konusunda güvensizliği olan kadınların, Zoom üzerinden çevrimiçi olarak konuşmaları ve bu korkularını bir nebze olsun yenmelerini sağladı.

Dr. Firdausi Qadri - Bilim İnsanı ve İmmünolog (L’Oreal-UNESCO’nun Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki Bilimde Kadınlar Ödülü’nün sahibi (2020)) Bangladeş

“Sorumluluğum erkekleri eğitmek”





Kovid-19 üzerinde çalışıyorum ve Bangladeş’te daha fazla test yapılmasına yardımcı olmayı amaçlıyorum. Kadın çalışanlardan aldığım cevaplar hayal kırıklığı. Benimle çalışan sadece bir kadın var. Benim sorumluluğum, kadınlara nasıl kariyer ve aile sahibi olduklarını anlatmak, yardımcı olmak ve benimle çalışan erkekleri, kadın ve kadın liderleri nasıl kabul edecekleri konusunda eğitmek…

Anjana Luitel - WOW Nepal Festivali Küratörü

“Pandemi beni neyin değişmesi gerektiği üzerine düşündürdü”





Sınıf ayrışması/farklılığı bu dönemde daha belirgindi, ancak etnik köken cinsiyetle birleştiğinde etki daha da arttı. Küresel olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetteki artış, içinde yaşadığımız dünyanın çirkin tarafını ve pandeminin, kapitalizmin ve ataerkilliğin olumsuz etkisini nasıl artırabildiğini ve bu salgını ya da herhangi bir durumu feminist bir şekilde ele alma ihtiyacını nasıl artırabildiğini gösterdi. Dünyanın dört bir yanından kadın liderlerin Kovid-19 ile nasıl daha verimli mücadele edebildikleri konusunda bazı örnekler görüldü. Bu pandemi, beni her zamanki gibi iş yapmaya devam etmemiz için neyin değişmesi gerektiği üzerine düşünmeye itti.