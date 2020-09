Küçük hediyelerle büyük mutluluklar

Küçük ama üzerinde düşünülmüş, emek harcanmış bir hediye sizin için daha değerliyse Little Things Shop tasarımları ilham verici olabilir. Markanın kurucusu Duygu Erol, hediye almak kadar vermenin de çok özel olduğuna inananlardan.



Uluslararası bir şirkette yönetici olarak çalışan Erol, dört yıl önce yılbaşı zamanı yakın arkadaşları için aradığı hediyeyi bulamayınca kolları sıvamış ve arkadaşlarına kendi tasarladığı tabakları hediye etmiş. Tasarımları Instagram’da açtığı hesapla daha çok kişiye ulaşan Erol, “Yaptıkça mutlu oldum, mutlu oldukça daha güzel işler ürettim. 22 yıldır çok yoğun ve stresli bir iş hayatım var. ‘Küçük hediyeler mutlu eder’ diyerek başladığım çalışmalar zamanla daha da gelişen ve beni besleyen bir damar oldu. Yolumun kesiştiği güzel insanlarla da bu mutluluğu, pozitif bakışımı, renklerimi paylaşıyorum” diyor.



Kırlent kılıfları ve posterler de var



Porselen boyalarla tasarladığı tabaklar için “ilk göz ağrım” diyen tasarımcı, “Kumaş üzerine çalışmalar yaptım, tahta baskı motifleri çizimlerimle tamamladığım desenler çalıştım. Kumaş ve kağıt üzerinde yaptığım denemeleri, şimdi iki farklı ürün grubu olarak sürdürüyorum; kırlent kılıfları ve posterler. Aklımda olan, denemek istediğim o kadar çok şey var ki aslında; ama zaman ve özen dengesini korumak için şimdilik sırada bekliyorlar” sözleriyle de yeni çalışmaların devam edeceğini dile getiriyor.











Siparişlerini Instagram’daki LittleThingsShop hesabı üzerinden alan Duygu Erol, dönemsel olarak ürünlerini paylaştığı satış noktalarının olduğunu da söylüyor. Siparişi veren kişilerle uzunca bir iletişim de kuran Erol’a göre süreci detaylar belirliyor: “Fotoğraflar gönderiyorlar ve sevdikleri şeyleri, ilgilerini anlatıyorlar. Ben de kendi tarzımda yorumlayarak çiziyorum. Desene eklenen çok küçük bir detayın, çok büyük anlamı olabiliyor ve o küçücük detay sahibini mutlu ediyor. Süre de önümdeki sipariş yoğunluğuna göre değişebiliyor ama ortalama olarak desenlerin arkasında 15 gün çalışma var. Her desen kendine has, ayrı bir süreç. Başlarken eskiz yapmıyorum, direkt tabağın üzerine çiziyorum.”

Duygu Erol’un ilham kaynağı çevresinde “güzel” olarak tanımladığı her şey ve herkes: “Gördüğüm güzel bir çiçek bir bakmışsınız kızlarımdan birinin saçında. Okuduğum şiirdeki Fahriye, önünde Vita tenekesi, içinde sardunyalarla pencereye çıkmış, tabağımdan size bakar. Kısaca bana pozitif enerji veren her şey benim için ilhamdır, beni besler.”



“Amacım hayata renk katmak”



Yaptığı işin en büyük ödülünün geri dönüşlerdeki mutluluk olduğunu söylüyor Erol. Amacı, rengarenk tasarımlarla hayata renk katmak, pozitif enerji yaymak: “Öyle güzel yorumlarla geri dönüyorlar ki, günüm aydınlanıyor. ‘Yaptığınız işler kalbimizde çiçekler açtırıyor’ diyorlar, benim de yüzümde gülücükler açıyor.” Duygu Erol, bugüne kadar çok sayıda atölye çalışması yapmış. İki saat süren etkinlikte “Ben çöp adam bile çizemem” diyenler gülümseyerek yanından ayrılmış. Ama artık sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklarla atölye yapma kararı almış.