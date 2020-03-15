Metroda, vapurda karşınızdalar

Tüm dünyayı teyakkuza geçiren koronavirüse karşı yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medyada viral olan videolar arasında İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu öne çıkıyor. Metroda, vapurda virüse karşı alınacak önlemler konusunda bilgiler veren gönüllü sağlık komisyonunun temsilcisi Füsun Suner, ağustos ayından beri özellikle dezavantajlı bölgelerde grip, aşı, antibiyotik kullanma ve sağlıklı beslenme üzerine bilinçlendirme sohbetleri yaptıklarını söylüyor. Virüsle beraber daha hızlı etkileşim için toplu taşıma araçlarına yöneldiklerini anlatan Suner, “Sağlık komisyonu olarak bizim sloganımız; İstanbullu, İstanbul’u korur, kollar. Ekibimizde radyolog, çocuk, halk sağlığı uzmanı gibi aklınıza gelen her alanda görevli hekim ve hemşire var. Biz kişisel hijyen üzerinde duruyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Tabipler Birliği’nin ortak yayınladığı kurallar var. Biz de onları anlatıyoruz. Sonuçta kendimizi korumak için birbirimizi korumamız lazım” diyor. 40 kişiden oluşan grubun, 60’ın üzerinde de danışman ekibi bulunuyor. Hafta içi mesai bitimi Beşiktaş- Karaköy vapur hattında ve Hacıosman- İTÜ ve Levent- Osmanbey metro durakları arasındaki insanları bilgilendiren ekip, gördükleri ilgi karşısında şaşırdıklarını söylüyor: “İnsanların bu kadar ihtiyaç halinde olduklarını bilmiyorduk. İnanılmaz derecede çok olumlu yorumlar aldık. ‘Uzman doktorlarımız, korona hakkında sizi bilgilendirmeye geldiler’ dediğimiz anda, müthiş bir ilgi oluyor. Sonunda da ciddi bir alkış, teşekkür, çoğu zaman soru alıyoruz. Hatta bazıları inmeleri gereken istasyonlarda inmiyor. Bu çok kıymetli.”

Sağlık gönüllüleri olarak çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini de söyleyen Suner, sağlıklı beslenme, diş sağlığı ve grip gibi en temel konular hakkında da aslında birçok bilgi eksikliği olduğunu, bunlar için de önümüzdeki dönemlerde projeler hazırlayacaklarını dile getiriyor: “Biz, yanımızdaki, yakınımızdaki insanları bilinçlendirelim ki kendimizi koruyalım. Eğer biz bilinçli ve sağlıklı olursak, birçok hastalığın yayılmasını engelleriz. Doktor da, ev hanımı da öğrenci de yönetici de hepimiz aynı şehirde yaşıyor, aynı durumlara maruz kalıyoruz. Şimdi çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak.”