Mutluluk bu tentenin altında

Beşiktaş’taki “Kahvaltıcılar Sokağı”na yolu düşmeyen yoktur. Serpme kahvaltıların ve sıcacık pişilerin artık yeni bir üyesi var. Tiny Bean, küçük tentesinin altına sıkıştırdığı üç masasıyla sizi dünya lezzetleriyle buluşturuyor. Umut Akand’ın Londra’da edindiği deneyimden yola çıkarak hayata geçirdiği Tiny Bean, geçen yılın ekim ayı sonundan beri hizmet veriyor. Kısa sürede müvadimler edinen bu küçük lezzet durağına uğradık ve mutfağından pudingine, dekorundan kahvesine kadar her şeye eli değen mekanın işletmecisi Umud Akand ile konuştuk. Tiny Bean gastronomide son trend olan minimalizmi temsil ediyor.

Akand bunu, “Mekanımız çok küçük olduğu için birer tabak belirledik. Türk, İngiliz ve Hollanda kahvaltısı. Tek menü mevcut. Birden fazla seçenek sunmaya hem mutfağımız müsait değil hem de gelenlerin kafasını karıştırmak istemedik. Dünyanın her yerinde minimal tarzda işletilen yerler daha tercih edilir. Menüde bir sürü şey olsundan ziyade, belirli şeyler olsun ve ben ne yiyeceğimi bileyim durumu trend” sözleriyle anlatıyor.









Dekorunda sezonun favori rengi pembeyi kullanan mekan, ahşap masaları ve Umut Akand’ın annesinin mekana hediyesi olan yasemin ağacıyla iddiasız ama sıcak bir görünüme sahip. Açık mutfağında neler döndüğünü görebiliyor, yemeğinizi hijyenden şüphe duymadan yiyiyorsunuz. Şu an için gelenlerin en çok tercih ettiği İngiliz kahvaltısı tabağında ekşi mayalı ekmek üstüne kendi çiftliklerinden gelen göz yumurta, kestane mantarı, fasulye, sosis ve tercihe göre domuz eti ya da dana eti servis ediliyor.



Türk kahvaltı tabağının dikkat çekeniyse Mürefte’deki üzüm bağlarından henüz üç-dört günlükken koparılıp salamura edilerek yapılan yaprak sarması. Çanakkale’den pembe domates, Türk kahvaltısının olmazsa olmazı zeytin, peynir ve bunun yanında muz, bal ve ceviz...









Tiny Bean’in Hollanda kahvaltısı tabağında krep üzerine göz yumurta, kapya biberleri, şeker patates ve kestane mantarıyla tercihe göre domuz bacon ya da dana antrikot sunuluyor. Kızarmış ekmekler servis edilen mekanda içecek olarak kahve ya da çay bulabiliyorsunuz. Teklik üzerinden ilerleyen mekanın tek tatlısı fıstıklı puding. Henüz yolun başında olmasına rağmen Time Out İstanbul 2019 Yeme İçme Ödüllerinde “Yeni Açılan En İyi 5 Kahvaltıcı” sıralamasına aday gösterilmeyi başaran Tiny Bean’in işletmecisi Umut Akand, “Şu an vegan krep üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz bir vegan menü eklemek, eksiğimiz bu” sözleriyle anlatıyor gelecek planlarını.



Ürünlerini geleneksel tarım yapan çiftçilerden temin eden mekan, salı günleri hariç haftanın her günü sabah 09.00’da kapılarını açıyor. Kapanış saatleri esnetilebiliyor ama müşteri yoksa hafta içi 17.00 hafta sonu 18.00’de kapanıyorlar.



Ajda’nın turne organizatörü mutfakta



Mutfakta Umut Akand’a yardım eden isim Ajda Pekkan’ın turne organizatörü Cenk Çikla. Süperstar henüz mekana gelemese de güzel dileklerini iletmiş onlara. Çoğunlukla 25 yaş üstü kişilerin tercih ettikleri Tiny Bean’de kahvaltı ederken yanınıza Umut ya da Cenk Bey geliyor ve size fikirlerinizi soruyor ve mümkünse bir şeyi hemen o an telafi etmek istiyorlar. Üç farklı mutfağın kahvaltısıyla sizi buluşturan Tiny Bean’de İngiliz kahvaltısı 38, Hollanda kahvaltısı 36 ve Türk kahvaltı tabağı 35 lira.