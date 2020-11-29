Pele mi, Maradona mı?

Bugünün gençleri Messi ile Ronaldo’yu kıyaslıyor. Futbol dünyasının en büyük tartışması Brezilyalı Pele ile Arjantinli Maradona arasındaki tartışmadır esasında. Pele, 17 yaşından itibaren, Didi, Zagallo, Santos biraderlerin arasında genç bir prens olarak sevilir, kucaklanır, korunur... Maradona ise beklediği desteği göremez. 1978 Dünya Kupası finalinden bir gece önce Arjantin Milli Takımı’nın kampında bahçeye çıkıp, bir ağacın dibinde içini çekerek gözyaşı dökmektedir. Onun oynamayacağını yazan Arjantinli gazeteci niye ağladığını sorar: “Ben şimdi babama ne diyeceğim?” Karanlıkta hıçkırıklara boğulur. Onu oynatmayanın Cesare Menotti olduğunu söylerler. 18 yaşında, büyük beklentilerin altında ezilmesini istememiştir. Ama onu oynatmayan teknik direktör değil, Askeri cuntanın şımarttığı Daniel Pasarella’dır. Maradona’yı sevmez. Özellikle saçlarını ve giyim tarzını beğenmez. O ukala yeni yetmenin (!) takıma ayak uyduramayacağını söyler ve dediğini yaptırır.

Milli servet Pele

Pele 20. IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ve FIFA (Dünya Futbol Federasyonları Birliği) tarafından 20. Yüzyılın En Büyük Sporcusu, En Büyük Futbolcusu ve Bütün Zamanların Yıldızı olarak ilan edilir. Pele’nin 3 Dünya Kupası vardır, Maradona’nın bir.

Pele, ulusal servet olarak görülür ve futbolu bırakıncaya kadar Brezilya dışına çıkmasına izin verilmez. Santos’ta futbolu bıraktıktan sonra (1956-74) New York Cosmos’ta oynar. Kulüp takımlarında 694 maçta 650 gol atar. Brezilya Milli Takımı’nda da 92 maçta 77 golü vardır.

Tanrı’nın eliyle kupaya

Maradona’ya bakarsak; Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newels Old Boys, Boca Juniors (İkinci ve son dönemi) ve Arjantin Milli Takımı’yla 583 maçta 293 gollük bir istatistiği vardır. Maradona’nın en büyük başarısı Napoli’ye 2 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazandırmasıdır. Arjantin Milli Takımı’na 1986’da Dünya Kupası’nı kazandıran lider oyuncudur. Dört Dünya Kupası’na katılmış, 1982 İspanya’da hayal kırıklığı, 1986’da şampiyonluk, 1990’da Almanya’ya penaltıyla 1-0 kaybettikleri, gözyaşlarıyla tamamladığı finalde ikincilik, 1994 Dünya Kupası’nda yasaklı madde kullandığı için diskalifiye ile tarihe geçti. Ben çocukluğumdan beri Peleciydim… 2006 Dünya Kupası’nda Mehmet Maradonacı Demirkol ve genç arkadaşlarla sohbette beni biraz ikna ettiklerini söylemeliyim.