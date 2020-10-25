Pikniğin de lüksü mü olur demeyin

Sonbaharın ilk haftalarının yazdan kalma günler gibi geçtiği zamanlardayız. Gezegenimizin güneyi ise baharın tadını çıkarıyor bugünlerde... Kısacası piknik yapmak hem biz Kuzey’dekiler hem de Güney’dekiler için keyifli ve mümkün. Pandeminin bizi mesafeli açık alanlara sürüklediği insanlar olarak şartlar ne olursa olsun eğlenmenin bir yolunu bulmaya kararlı görünüyoruz. Artık piknik keyfini pöti kareli örtüler ve hasır bir sepetten öteye taşıyanlar var. Amerikalı piknik tasarımcılarının ülkelerindeki organizasyonları bu dönemin son trendi haline gelmiş durumda.

İkinci dalganın hissedilmeye başladığı bugünlerde ev piknikleri rağbet görüyor.

Pembe tonlarda Venedik teması

Emily-Drew Hecht çifti kurdukları Gather Picnic Co. adlı şirketle normalleşme sürecinde kapılarını yeniden açan restoran ve kafelere gitmeye hazır hissetmeyenler için lüks piknikler hazırlıyor. Emily Hecht aradığı mükemelliğe ulaşmak için yerel vintage dükkanlarında epey vakit geçiriyor. Kraliyet mavisi vazolardan cam mumluklara kadar her şeyin düşünüldüğü bu piknikler geleneksel eğlenceyi muntazam bir açık hava etkinliğine dönüştürüyor.

Bir başka Amerikalı olan Mayte Soriano da yine eşiyle yaptığı ve “ayın üzerinde” gibi hissettiği piknikten sonra başkalarının da bu deneyimi yaşaması için Wonderland Picnics ile piknik deneyimini şirin bir örtüden ve birkaç mevsim meyvesinden öteye taşıyor. Bazı piknik tasarımcıları bu keyifli anları sosyal medyada paylaşmak isteyenler için piknik alanına selfie aynaları yerleştirmeyi ihmal etmemiş. Zamanın ruhunu daha iyi anlayamazdık sanırım. Bir başka piknik tasarımcısı ise size temalar sunuyor: Pembe tonlarda Venedik-Kaliforniya ya da mavi tonların hakimiyet sürdüğü Milos Yunanistan’dan esintiler...

Central Park’ta aynı zamanda bir piknik malzemeleri satan mağazası da bulunan 50 yaşındaki Wendy Weston da Perfect Picnic şirketiyle açık havada vakit geçirmeyi lüksle buluşturanlardan. Weston’ın “Sosyal mesafeli piknik partisi”nin 10-12 kişilik fiyatıysa 1000 dolar. Evlerinde bunalıp aile üyeleriyle bambaşka bir yerdeymiş gibi hissetmek isteyenler için sonbaharın balkabaklı, dökülen yapraklı temasını evlere taşıyor.