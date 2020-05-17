Saadet
MALZEMELER
Tart hamuru için
40 adet baklavalık yufka
300 gram tereyağı
250 gram iri çekilmiş Antep fıstığı
Bir buçuk su bardağı süt
Yarım çay bardağı irmik
3 su bardağı su
3 su bardağı şeker
Çeyrek limon
30 santimetrelik tepsi
YAPILIŞI
İlk önce süt ve irmiği tencerede orta kısık ateşte 3-4 dakika fokurdatıp kenara park edelim. (Bu ikili iyice samimi olup şişecek ve baklava kaymağımızı oluşturacak.) Baklavalık yufkaları da tepsi boyutunda kesip kenarda beklemeye alalım. Tereyağını kaynatmadan eritelim ve 3-4 dakika süt tortusunun dibe çökmesini bekleyelim. Dipte kalan tortuyu almadan üstteki sadeyağı başka bir kaba yavaş yavaş aktaralım.
Tepsinin dibini, elde ettiğimiz sadeyağla bir fırça kullanarak yağlayalım. Üstüne bir adet yufka serip üstünü tekrar aynı şekilde yağlayalım. Aynı şekilde tam 25 kat çıkalım. (Fırçayla yağla-üstüne yufka, fırçayla yağla-üstüne yufka...)
25’inci katı da yağlayıp üstüne irmik ve sütle hazırladığımız baklava kaymağını serelim. Onun üstüne de baklavanın göz bebeği fıstığı serpelim. Sonra yufkaların arasını yağlayıp kat çıkmaya devam. Bu şekilde 15 kat daha çıkıyoruz. (Fırçayla yağla-üstüne yufka, fırçayla yağla-üstüne yufka...). Baklavanın üstünü istediğimiz şekilde kestikten sonra kalan sadeyağın tamamını üstünden döküyoruz.
Baklavayı önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında (en alttan bir üstteki katta) 35-40 dakika üstü altın sarısı renk alana kadar pişiriyoruz.
Bu sırada şeker ve suyu karıştırıp içine 5-6 damla limon sıktıktan sonra 30 dakika kaynatıyoruz.
Fırından çıkar çıkmaz sıcak şerbetle sıcak baklavayı buluşturuyoruz. Sevenler kavuştuktan 30 dakika sonra baklavayı gönül rahatlığıyla yiyoruz.
GÜNÜN MANİSİ
Bizimkisi aşk değil ibadet
Sanki hayat ondan ibaret
Tatlı değil adeta afet
Kalbime attın manşet
Tanıştırmak isterim sizi
Karşınızda güzeller güzeli saadet