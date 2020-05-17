BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Saadet
    ABONE OL
    17.05.2020 - 07:00 |

    Saadet

    Saadet

    MALZEMELER

    Tart hamuru için

    40 adet baklavalık yufka
    300 gram tereyağı
    250 gram iri çekilmiş Antep fıstığı
    Bir buçuk su bardağı süt
    Yarım çay bardağı irmik
    3 su bardağı su
    3 su bardağı şeker
    Çeyrek limon
    30 santimetrelik tepsi

    YAPILIŞI


    İlk önce süt ve irmiği tencerede orta kısık ateşte 3-4 dakika fokurdatıp kenara park edelim. (Bu ikili iyice samimi olup şişecek ve baklava kaymağımızı oluşturacak.) Baklavalık yufkaları da tepsi boyutunda kesip kenarda beklemeye alalım. Tereyağını kaynatmadan eritelim ve 3-4 dakika süt tortusunun dibe çökmesini bekleyelim. Dipte kalan tortuyu almadan üstteki sadeyağı başka bir kaba yavaş yavaş aktaralım.
    Tepsinin dibini, elde ettiğimiz sadeyağla bir fırça kullanarak yağlayalım. Üstüne bir adet yufka serip üstünü tekrar aynı şekilde yağlayalım. Aynı şekilde tam 25 kat çıkalım. (Fırçayla yağla-üstüne yufka, fırçayla yağla-üstüne yufka...)

    25’inci katı da yağlayıp üstüne irmik ve sütle hazırladığımız baklava kaymağını serelim. Onun üstüne de baklavanın göz bebeği fıstığı serpelim. Sonra yufkaların arasını yağlayıp kat çıkmaya devam. Bu şekilde 15 kat daha çıkıyoruz. (Fırçayla yağla-üstüne yufka, fırçayla yağla-üstüne yufka...). Baklavanın üstünü istediğimiz şekilde kestikten sonra kalan sadeyağın tamamını üstünden döküyoruz.

    Baklavayı önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında (en alttan bir üstteki katta) 35-40 dakika üstü altın sarısı renk alana kadar pişiriyoruz.
    Bu sırada şeker ve suyu karıştırıp içine 5-6 damla limon sıktıktan sonra 30 dakika kaynatıyoruz.

    Fırından çıkar çıkmaz sıcak şerbetle sıcak baklavayı buluşturuyoruz. Sevenler kavuştuktan 30 dakika sonra baklavayı gönül rahatlığıyla yiyoruz.

    GÜNÜN MANİSİ

    Bizimkisi aşk değil ibadet
    Sanki hayat ondan ibaret
    Tatlı değil adeta afet
    Kalbime attın manşet
    Tanıştırmak isterim sizi
    Karşınızda güzeller güzeli saadet

    Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradıHayvanseverliği ile tanınan Emel Müftüoğlu, sevdiği minik ayı yavrusunun saldırısına uğradı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Herkesin şehri terk edesi var

    Herkesin şehri terk edesi var

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Sıcak havalar virüsü etkiler mi?

    Sıcak havalar virüsü etkiler mi?

    Sıradaki Haber