MALZEMELER



Tart hamuru için

40 adet baklavalık yufka

300 gram tereyağı

250 gram iri çekilmiş Antep fıstığı

Bir buçuk su bardağı süt

Yarım çay bardağı irmik

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Çeyrek limon

30 santimetrelik tepsi



YAPILIŞI



İlk önce süt ve irmiği tencerede orta kısık ateşte 3-4 dakika fokurdatıp kenara park edelim. (Bu ikili iyice samimi olup şişecek ve baklava kaymağımızı oluşturacak.) Baklavalık yufkaları da tepsi boyutunda kesip kenarda beklemeye alalım. Tereyağını kaynatmadan eritelim ve 3-4 dakika süt tortusunun dibe çökmesini bekleyelim. Dipte kalan tortuyu almadan üstteki sadeyağı başka bir kaba yavaş yavaş aktaralım.

Tepsinin dibini, elde ettiğimiz sadeyağla bir fırça kullanarak yağlayalım. Üstüne bir adet yufka serip üstünü tekrar aynı şekilde yağlayalım. Aynı şekilde tam 25 kat çıkalım. (Fırçayla yağla-üstüne yufka, fırçayla yağla-üstüne yufka...)

25’inci katı da yağlayıp üstüne irmik ve sütle hazırladığımız baklava kaymağını serelim. Onun üstüne de baklavanın göz bebeği fıstığı serpelim. Sonra yufkaların arasını yağlayıp kat çıkmaya devam. Bu şekilde 15 kat daha çıkıyoruz. (Fırçayla yağla-üstüne yufka, fırçayla yağla-üstüne yufka...). Baklavanın üstünü istediğimiz şekilde kestikten sonra kalan sadeyağın tamamını üstünden döküyoruz.



Baklavayı önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında (en alttan bir üstteki katta) 35-40 dakika üstü altın sarısı renk alana kadar pişiriyoruz.

Bu sırada şeker ve suyu karıştırıp içine 5-6 damla limon sıktıktan sonra 30 dakika kaynatıyoruz.



Fırından çıkar çıkmaz sıcak şerbetle sıcak baklavayı buluşturuyoruz. Sevenler kavuştuktan 30 dakika sonra baklavayı gönül rahatlığıyla yiyoruz.



GÜNÜN MANİSİ



Bizimkisi aşk değil ibadet

Sanki hayat ondan ibaret

Tatlı değil adeta afet

Kalbime attın manşet

Tanıştırmak isterim sizi

Karşınızda güzeller güzeli saadet