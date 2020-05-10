Malzemeler



Tart hamuru için



250 gram un

150 gram tereyağı (soğuk)

50 gram şeker

1 adet yumurta

Bir çimdik tuz

1 paket vanilya

30 mililitre su



İç harcı için

2 adet yeşil elma

60 gram şeker

Bir avuç ceviz

5 mililitre limon suyu

Bir tutam tarçın

25 gram tereyağı



YAPILIŞI



İç harcı: Elmaları soyup 4’e bölelim. Çekirdekleri alalım. Her parçayı boylamasına 4’e enlemesine de 7’ye bölelim. Şekeri ve limonu tavaya alıp karamelize edelim. Karamel rengini alınca tereyağını ekleyip eriyince elmaları işin içine dahil edelim. Bırakın elmalar 2 dakika kadar kendi kendine pişsin. 2-3 tur karıştırıp ocaktan alalım tezgaha park edelim. Tarçını ve cevizi ekleyip biraz karıştırdıktan sonra bırakalım kendi kendilerine kaynaşsınlar.

Tart hamuru: Un, şeker, vanilya ve tuzu rondoya alıp iyice samimi olmalarını sağlayalım. İçine soğuk tereyağını minikli minikli doğrayıp kum gibi bir karışım elde edene kadar çekelim. Bu karışımı başka bir kaba alalım. Yumurta ve suyu çırpıp kaba ekleyelim. Tüm karışımı tek vücut olana kadar 1 dakika kadar parmak uçlarıyla yoğuralım. Sonra biraz dinlenmesi ve form alması için 30 dakika kadar buzdolabına park edelim. Dolaptan çıkarıp iki yağlı kağıt arasında, yağlı kağıt boyutundan bir tık küçük ebatta açalım. 16 santimetre çapında yuvarlaklar çıkacak şekilde 4 parça keselim. 12 santimetre çapındaki tart kalıbını yağlayıp kestiğimiz parçanın birini üstüne serelim ve yanlardan bastırarak tam olarak oturmasını ve kalıbın şeklini almasını sağlayalım. (Yırtılma olursa yama yapın bir şey olmaz.) İçine elmalı harcımızdan ekleyelim. Üstü için kestiğimiz ikinci parçayı 1 santimetre genişliğinde keselim. Kestiğimiz parçaları tartın üstüne serip kenarlardan bastırıp birleşmelerini sağlayalım. Üstüne çırpılmış yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirip 15 dakika soğuduktan sonra afiyetle yiyelim



Günün manisi



Ona karşı olmamalı hoyrat

Gerekiyorsa yeme de yanında yat

Aklını çelemezsiniz

Alsanız da yat kat

Tek bir dileği vardır onun

O da sadece sadakat

Karşınızda güzeller güzeli Sabahat