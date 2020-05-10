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    10.05.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Sabahat

    Sabahat

    Malzemeler

    Tart hamuru için

    250 gram un
    150 gram tereyağı (soğuk)
    50 gram şeker
    1 adet yumurta
    Bir çimdik tuz
    1 paket vanilya
    30 mililitre su

    İç harcı için

    2 adet yeşil elma
    60 gram şeker
    Bir avuç ceviz
    5 mililitre  limon suyu
    Bir tutam tarçın
    25 gram tereyağı

    YAPILIŞI

    İç harcı: Elmaları soyup 4’e bölelim. Çekirdekleri alalım. Her parçayı boylamasına 4’e enlemesine de 7’ye bölelim. Şekeri ve limonu tavaya alıp karamelize edelim. Karamel rengini alınca tereyağını ekleyip eriyince elmaları işin içine dahil edelim. Bırakın elmalar 2 dakika kadar kendi kendine pişsin. 2-3 tur karıştırıp ocaktan alalım tezgaha park edelim. Tarçını ve cevizi ekleyip biraz karıştırdıktan sonra bırakalım kendi kendilerine kaynaşsınlar.

    Tart hamuru: Un, şeker, vanilya ve tuzu rondoya alıp iyice samimi olmalarını sağlayalım. İçine soğuk tereyağını minikli minikli doğrayıp kum gibi bir karışım elde edene kadar çekelim. Bu karışımı başka bir kaba alalım. Yumurta ve suyu çırpıp kaba ekleyelim. Tüm karışımı tek vücut olana kadar 1 dakika kadar parmak uçlarıyla yoğuralım. Sonra biraz dinlenmesi ve form alması için 30 dakika kadar buzdolabına park edelim. Dolaptan çıkarıp iki yağlı kağıt arasında, yağlı kağıt boyutundan bir tık küçük ebatta açalım. 16 santimetre çapında yuvarlaklar çıkacak şekilde 4 parça keselim. 12 santimetre çapındaki tart kalıbını yağlayıp kestiğimiz parçanın birini üstüne serelim ve yanlardan bastırarak tam olarak oturmasını ve kalıbın şeklini almasını sağlayalım. (Yırtılma olursa yama yapın bir şey olmaz.) İçine elmalı harcımızdan ekleyelim. Üstü için kestiğimiz ikinci parçayı 1 santimetre genişliğinde keselim. Kestiğimiz parçaları tartın üstüne serip kenarlardan bastırıp birleşmelerini sağlayalım. Üstüne çırpılmış yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirip  15 dakika soğuduktan sonra afiyetle yiyelim

    Günün manisi

    Ona karşı olmamalı hoyrat
    Gerekiyorsa yeme de yanında yat
    Aklını çelemezsiniz
    Alsanız da yat kat
    Tek bir dileği vardır onun
    O da sadece sadakat
    Karşınızda güzeller güzeli Sabahat

    Kargo aracıyla misafirliğe gittilerAnkara’nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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