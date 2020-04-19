Şefler bu defa güvende kal diye mutfakta

“Sen Güvende Kal” Ahmet Can Aras, Ali Ronay, Ali-Buse Dövenci, Aliye Gümüş, Aylin Yazıcıoğlu, Burak Zafer, Çiğdem Seferoğlu, Ebru Erke, İsmet Saz, Mihta Yıldırımtaş, Sinan Büdeyri, Umut Karakuş, Yaren Çarpar ve Zeynep Tuğçe Koltuk’un girişimleriyle kuruldu. Beslenme uzmanı Dilara Koçak tarafından oluşturulan menüleri şefler pişirirken, dağıtımı belediye ekiplerince gerçekleştirilecek. “Sen Güvende Kal”ın kapıları pişirmek ve destek olmak isteyen tüm gönüllü şeflere açık.