Şeflikte de sınır tanımak istemeyenlere

Pandemiyle birlikte tüm yaşamımız, alışkanlıklarımız değişti. Tatil de bunlardan biri oldu. Artık daha izole, daha sakin alanlar arar, teknelere yatlara daha çok ilgi duyar olduk. Haliyle hizmette de “en iyisi”ni arayanlar şefliğin de sınırlarını dünyaya açtı. Tam da bu dönemde, Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), mutfağı farklı yerlere taşımak ve aşçılığı bambaşka bir şekilde yapmak isteyenler için Profesyonel Süperyat Şefliği eğitimine başladı. Üniversitelerin aşcılık ve gastronomi bölümlerinden mezun, 18-45 yaş aralığındaki kişilerin aldıkları eğitimle boyu 24 metreden başlayıp 180 metreye kadar çıkan lüks yatlarda Head Chef, Sole Chef ve Sous Chef olarak görev alabileceği program, bugünlerin en gözde bölümlerinden oldu. MSA mezunu olarak uluslararası yat sektöründe 10 yıl boyunca şef olarak çalışan Deniz Kurt Görsev’e önderlik ettiği eğitim programını sorduk.

Sert havalarda yemek yapma, okyanus geçişleri, ülkelerin kültürlerine göre yerel mutfaklara, ürünlere hakim olma, farklı dinlere mensup konuklara yeme içme kuralları, her gün farklı menü planlama, en çok talep gören gastronomi trendleri gibi konuların işlendiği programla global bir sektörün parçası olmayı hedefleyen Görsev, yatlarda da “fine dining” mutfak hizmetinin verilebileceğini söyledi: “Bir süperyat şefi başta en bilinen dünya mutfakları olmak üzere birçok mutfağa hakim olmalıdır. Süperyat, okyanus aşırı seyir eder ve konuk sayısı 30’a, ekip sayısı 70’e ulaşabilir. Sektöre global olarak bakmak lazım. Yeni Zelandalı şef bir Türk teknesinde çalışabileceği gibi, Türk şef de bir Meksika teknesinde çalışabilir. Bu nedenle de İtalyan, Fransız, İspanyol, Yunan, Meksika mutfakları, İngiliz ve Amerikan yeme içme alışkanlıkları başlıca olmak üzere yerel mutfaklar da önemlidir. Bir yat Karayipler’e gittiğinde içindeki konuklar elbette ki bir Karayip usulü pişmiş sıcak su ıstakozu yemek ister. Aynı şekilde Türk yat sahibi de yatında bir gün güzelim zeytinyağlılarımızı yerken diğer gün suşi yiyebilmeli.”









Süperyat şeflerinin private şef gibi kişiye özel çalıştığını, en az 4-5 kişilik ekiplerinin olduğunu söylüyor Görsev. Ve sadece servisini hazırladığını, masa düzeninin hosteslerle yapıldığını da. Dönemsel bir iş olmayan süperyat şefliği için yaz aylarını Akdeniz’de kış aylarını da Karayipler’de geçirmenin mümkün olduğunu anlatan şefe göre mesleğin en büyük avantajı özgürlük: “Bıçak çantanı alıp dünyanın herhangi bir ülkesinde, kıyısında çalışma, hiçbir zaman işsiz kalmama insana kendi geleceği ile ilgili büyük bir rahatlama sağlıyor. Bence en eşsizi bu.”

Maaş aralığı 3- 12 bin euro arası

Denizler üzerinde çalışanların alanları ne olursa olsun, karada çalışanlardan fazla kazanç sağladığını da belirten şef, 3 bin euro’dan başlayan maaş aralığının megayatlarda 10 bin-12 bin euro’ya dek çıktığını da söylüyor: “Aileden uzak kalmak, yerleşik bir hayat sağlayamamak gibi dezavantajlar nedeniyle denizciler yüksek maaşlar alır. Bu meslek 25 ile 35 yaş aralığında başlayıp 5-10 yıl çalışıp şef olarak dünyada gezip de tadamayacağın mutfakları yerinde görerek, uygulayarak kariyerine kariyer katıp para biriktirip dönmek için ideal. Sonra yerleşik hayata geçip rahat rahat restoran açılabilir.”