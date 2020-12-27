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    HaberlerPazar Haberleri Selfie’nin şimdi müzesi de var
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    27.12.2020 - 03:01 |

    Selfie’nin şimdi müzesi de var

    Kendimize bakmalara doyamadığımız modern aynamız selfie’nin bir de müzesi açılıyor. Hollywood ve Las Vegas’ta bulunan Museum of Selfies, 2021’in başında Trump Alışveriş Merkezi’nde selfie tutkunlarını ve eğlenmenin müzelik yolunu arayanları ağırlayacak.

    Selfie’nin şimdi müzesi de var

    Eğlence katında yeni nesil oyuncaklar, bowling salonları gibi alternatiflerin yanı sıra dünyaca ünlü interaktif eğlence müzesi Museum of Selfies de yer alacak. Selfie’nin tarihini ve kültürünü keşfetmenizi sağlayacak olan Museum of Selfies’de ziyaretçiler; ikonik fotoğraf alanlarında sosyal medya hesaplarında büyük ilgi görecek havalı selfie’ler çekebilecek. Museum of Selfies’te dileyenler dünyaya tersinden bakacak, altın banyosunda keyif yapacak, emoji havuzunda yüzecek, Game of Thrones tahtında oturacak ya da Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden Mona Lisa’nın önünde selfie çektirebilecek.

     

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