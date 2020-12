Selfie’nin şimdi müzesi de var

Eğlence katında yeni nesil oyuncaklar, bowling salonları gibi alternatiflerin yanı sıra dünyaca ünlü interaktif eğlence müzesi Museum of Selfies de yer alacak. Selfie’nin tarihini ve kültürünü keşfetmenizi sağlayacak olan Museum of Selfies’de ziyaretçiler; ikonik fotoğraf alanlarında sosyal medya hesaplarında büyük ilgi görecek havalı selfie’ler çekebilecek. Museum of Selfies’te dileyenler dünyaya tersinden bakacak, altın banyosunda keyif yapacak, emoji havuzunda yüzecek, Game of Thrones tahtında oturacak ya da Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden Mona Lisa’nın önünde selfie çektirebilecek.