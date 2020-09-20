Şimdi motivasyon zamanı

Motivasyon Müzesi tekrar hayal kurabilmek, içindeki yaratıcı çocuğu ortaya çıkarmak, akıl oyunları ile hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığını öğrenmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor. Hayalleri ve tasarımı motivasyon konsepti ile birleştiren müzede teknoloji sayesinde hayal odasında yer alan tranvayla bulutların üzerinde yolculuk yapabilir, sanal gerçeklikle gökdelenlerin arasında yürüyebilir veya vortex tüneli ile bir anda sihirli bir ormanın içinde eğlenceli bir deneyim yaşabilirsiniz.