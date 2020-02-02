Şimdiki zamanın hikayesi

Depremle yaşıyorlar - BÜNYAMİN AYGÜN









l Geçen hafta 6,8 şiddetinde meydana gelen Elazığ Sivrice’deki depremde 41 kişi hayatını kaybederken bin 607 kişi de yaralandı. Depremin etkileri araştırılırken akıllara 2010 yılında yine bu aylarda meydana gelen Elazığ depremi geldi. Doğu Anadolu fay hattında bulunan Elazığ’da 6.0 şiddetindeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti. Milliyet arşivinden o günlere ait aldığımız bu fotoğrafta Okçular köyünde yıkılan evine girerek çeyizini çıkaran genç kız görülüyor.



Çin’de virüs korkusu - OĞUZ YETER









Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsüne bağlı ölümlerin önüne bir türlü geçilemiyor. Şehirler karantinaya alınırken, halk ise korku içinde yaşamını sürdürüyor. Dünyanın üzerine karabasan gibi çöken bu virüs için ülkeler birer birer Çin’e olan sınırlarını kapatıyor.



Hayret verici güzellik - OZAN GÜZELCE











Doğunun denizi olarak bilinen Hazar Gölü’ne komşu olan bin 850 rakımlı Hazar Baba Dağı, fotoğrafseverlere şu günlerde kartpostallık fotoğraf sunuyor. Foto muhabiri Ozan Güzelce, geçtiğimiz günlerde Hazar Gölü ve Hazar Baba Dağı’na nazır bir noktada otlayan koyunların fotoğrafını çekerken, manzaraya hayranlığını “Hayret verici güzellik” olarak tanımlıyor.



Kış güneşi - EMRE KADIOĞLU









“Güneşli bir günü hiçbir şeye değişmem” diyenler, geçen hafta Ankara’da birkaç gün için ortaya çıkan kış güneşini görünce kendilerini dışarı attı. Derinlerinde balık çeşitliliği, kıyılarında ise çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Gölbaşı’ndaki Eymir Gölü’ne gidenler kış güneşinin de tadını çıkarıyor. Ankaralıların adeta nefes alma yeri olarak da bilinen Eymir’deki bu fotoğrafı okuyucumuz Emre Kadıoğlu çekmiş.



Doğanın kalbine uçmak - YAVUZ ÖZDEN









Muğla’nın en çok turist çeken ilçelerinden biri olan Dalaman, zirveleri karla kaplı dağları, duru mavi deniziyle bilinir. Foto muhabirimiz Yavuz Özden, bu doğa harikası yerde adeta “Alın photoshopta ders konusu yapın” dercesine bir fotoğraf çekmiş; denizden yukarıya doğru mavinin degrade geçişini ve o maviliğin içinde kaybolan uçağı kadrajına böyle almış.



Kızıl Meydan’da tarih - AYŞEGÜL SEFA



Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan, şehrin temellerinin atıldığı önemli bir yer. Sadece Rusların değil dünyanın önemsediği Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı’na da ev sahipliği yapıyor. Okuyucumuz Ayşegül Sefa, bizimle paylaştığı fotoğrafta, Kızıl Meydan’a farklı bir açıdan bakmış.











“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com