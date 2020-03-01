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    01.03.2020 - 04:00 | | BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    BÜNYAMİN AYGÜN

    Eskişehir’de gondol sefası - MESUT GÜLEÇ

    Eskişehir kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı gondollarıyla Venedik’i andırıyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği gondol keyfini okuyucumuz Mesut Güleç böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kartpostal gibi - EMRE ÜNLÜ

    İsviçre’nin Graubünden kantonunda, üzerinden demir yolu hattı geçen Landwasser Viyadüğü, dört mevsim boyunca kartpostalları aratmayan fotoğraflar sunuyor. Okuyucumuz Emre Ünlü 1902 yılında kullanıma açılan viyadüğün fotoğrafını paylaşmış. Viyüdük aynı zamanda UNESCO’nun belirlediği Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Tarihi türbe - EMRE COR

    Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunan Türk tasavvufunun öncüsü Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesi, ihtişamlı görünümü ve manevi iklimiyle görülmeye değer eserlerin başında geliyor. 1389 yılında Timur tarafından yaptırılan türbeyi okuyucumuz Emre Cor fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Sivil savunmanın önemi - SAMİ ÖNEMLİ

    Türkiye’de sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin temeli 1928 yılında atıldı. O tarihten bu yana 28 Şubat “Sivil Savunma Günü” olarak belirlendi. Afet senaryolarına karşı alınan tedbirler tatbikatlarla kalıcı hale getirilirken; 1965 yılında çekilen bu fotoğrafta Karaköy’de yer altı geçidine sığınmaya çalışan vatandaşlar görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    En büyük aşklarım sizi her şeyden çok seviyorum iyi ki varsınız. MURAT ZOR

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    Balım kızım. ESİN NG

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    Babamdan oğluma miras bu sevda. İrfan Akgül

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

    29 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında öne çıkan gelişmeler
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