Şimdiki Zamanın Hikayesi

Eskişehir’de gondol sefası - MESUT GÜLEÇ

Eskişehir kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı gondollarıyla Venedik’i andırıyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği gondol keyfini okuyucumuz Mesut Güleç böyle fotoğraflamış.

Kartpostal gibi - EMRE ÜNLÜ

İsviçre’nin Graubünden kantonunda, üzerinden demir yolu hattı geçen Landwasser Viyadüğü, dört mevsim boyunca kartpostalları aratmayan fotoğraflar sunuyor. Okuyucumuz Emre Ünlü 1902 yılında kullanıma açılan viyadüğün fotoğrafını paylaşmış. Viyüdük aynı zamanda UNESCO’nun belirlediği Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Tarihi türbe - EMRE COR

Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunan Türk tasavvufunun öncüsü Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesi, ihtişamlı görünümü ve manevi iklimiyle görülmeye değer eserlerin başında geliyor. 1389 yılında Timur tarafından yaptırılan türbeyi okuyucumuz Emre Cor fotoğraflamış.

Sivil savunmanın önemi - SAMİ ÖNEMLİ

Türkiye’de sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin temeli 1928 yılında atıldı. O tarihten bu yana 28 Şubat “Sivil Savunma Günü” olarak belirlendi. Afet senaryolarına karşı alınan tedbirler tatbikatlarla kalıcı hale getirilirken; 1965 yılında çekilen bu fotoğrafta Karaköy’de yer altı geçidine sığınmaya çalışan vatandaşlar görülüyor.

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