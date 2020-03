Şimdiki zamanın hikayesi

Şehrin simgeleri - ALPEREN BİLGİLİ

Adana’nın simgeleri arasında yer alan Taşköprü, Seyhan Nehri üzerine kurulmuş. Dünyanın hâlâ kullanılan en eski köprüleri arasında gösterilen Taşköprü ile arkasında görülen Sabancı Camisi’ni, okurumuz Alperen Bilgili böyle fotoğraflamış.









Tüketici hakları - Milliyet arşivinden 55 yıl önce bugün









Boş balık tezgâhlarını gösteren 1965 yılına ait bu fotoğraf Eminönü’nde çekilmiş. Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 virüsünün yarattığı panikle bugünlerde de pek çok ülkede marketlerin yiyecek içecek rafları boşaldı. Maske fiyatları çoğu yerde orantısız artış gösterdi. Birleşmiş Milletler bu tip fırsatçılıklara dikkat çekmek için 1985 yılında 15 Mart’ı “Dünya Tüketici Hakları Günü” ilan etmişti.



Parkın güvercinleri - BARIŞ KAYKUSUZ









Kuğulu Park, başkent Ankara’nın Kavaklıdere Mahallesi’nde yer alır. Ankaralıların yanı sıra gezmek için farklı şehirlerden gelenler de bu parka uğrar. Okurumuz Barış Kaykusuz’un bizimle paylaştığı fotoğrafta parkta uçan güvercin görülüyor.



At sevgisi / AKIN AKDAĞ









Atlar ilk evcilleştirilen hayvanların başında geliyor. Orta Asya’dan başlayan bu dostluk devam ediyor. Okurumuz Akın Akdağ da çektiği birbirinden güzel fotoğraflarından birini bizimle paylaştı.



Doğal güzellik / DEMET DEMİR









Kapadokya’nın en büyük yerleşim yeri olan Ürgüp, binlerce yıllık tarihi geçmişi bünyesinde barındırıyor. Büyülü bir atmosfere sahip Ürgüp, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Okurumuz Demet Demir’in bizimle paylaştığı bu fotoğrafta Ürgüp doğal güzelliğiyle büyülüyor.



OSMAN SELVİ









Amsterdam’da nehir kıyısında.



NEVİN DURGUN









Hatay Samandağ sahilde gün batımı.

ÜMİT CAM









İrlanda’nın Dublin kentinde uzanan bozkır.



RIDVAN ÖKSÜZ









Diyarbakır’ın tarihi Hasanpaşa Hanı.