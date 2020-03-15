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    15.03.2020 - 04:01 | | BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    BÜNYAMİN AYGÜN

    Şehrin simgeleri -  ALPEREN BİLGİLİ

    Adana’nın simgeleri arasında yer alan Taşköprü, Seyhan Nehri üzerine kurulmuş. Dünyanın hâlâ kullanılan en eski köprüleri arasında gösterilen Taşköprü ile arkasında görülen Sabancı Camisi’ni, okurumuz Alperen Bilgili böyle fotoğraflamış.


    Şimdiki zamanın hikayesi


    Tüketici hakları - Milliyet arşivinden 55 yıl önce bugün

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Boş balık tezgâhlarını gösteren 1965 yılına ait bu fotoğraf Eminönü’nde çekilmiş. Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 virüsünün yarattığı panikle bugünlerde de pek çok ülkede marketlerin yiyecek içecek rafları boşaldı. Maske fiyatları çoğu yerde orantısız artış gösterdi. Birleşmiş Milletler bu tip fırsatçılıklara dikkat çekmek için 1985 yılında 15 Mart’ı “Dünya Tüketici Hakları Günü” ilan etmişti.

    Parkın güvercinleri -  BARIŞ KAYKUSUZ

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Kuğulu Park, başkent Ankara’nın Kavaklıdere Mahallesi’nde yer alır. Ankaralıların yanı sıra gezmek için farklı şehirlerden gelenler de bu parka uğrar. Okurumuz Barış Kaykusuz’un bizimle paylaştığı fotoğrafta parkta uçan güvercin görülüyor.

    At sevgisi /  AKIN AKDAĞ

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Atlar ilk evcilleştirilen hayvanların başında geliyor. Orta Asya’dan başlayan bu dostluk devam ediyor. Okurumuz Akın Akdağ da çektiği birbirinden güzel fotoğraflarından birini bizimle paylaştı.

    Doğal güzellik / DEMET DEMİR

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Kapadokya’nın en büyük yerleşim yeri olan Ürgüp, binlerce yıllık tarihi geçmişi bünyesinde barındırıyor. Büyülü bir atmosfere sahip Ürgüp, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Okurumuz Demet Demir’in bizimle paylaştığı bu fotoğrafta Ürgüp doğal güzelliğiyle büyülüyor.

    www.milliyet.com.tr’ye gelenler 

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    OSMAN SELVİ

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Amsterdam’da nehir kıyısında.

    NEVİN DURGUN

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Hatay Samandağ sahilde gün batımı.

    ÜMİT CAM

    Şimdiki zamanın hikayesi



    İrlanda’nın Dublin kentinde uzanan bozkır.


    RIDVAN ÖKSÜZ

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Diyarbakır’ın tarihi Hasanpaşa Hanı.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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