Şimdiki zamanın hikayesi

Masal diyarı - Emre Ünlü





Avrupa’nın ortasındaki İsviçre, yüzölçümü bakımından dünyanın küçük ülkelerinden biri olarak bilinir. Bu şirin ülke masalsı doğasıyla da ziyaretçilere görsel bir şölen sunar. Okuyucumuz Emre Ünlü, Uri kentinin bu rüya doğasını böyle fotoğraflamış.



Dijital sanat - AYKUT IRAKTAN









Fotoğrafta manipülasyon uygulaması eleştiriler alsa da çoğu kişi ortaya çıkan sonuçtan memnun. Okuyucumuz Aykut Iraktan iki fotoğrafı birleştirip farklı bir boyut kazandırmış.



Martılar ve Galata - Akın Akdağ









Şehir Hatları vapuru tasarlanırken martılardan esinlenildiğini çok sonra öğrendik. Denizde adeta süzülerek yüzen vapurlar, beyaz rengini martıların tüylerinden, pruvasındaki sarı renkli direği ise ayaklarından almış. Galata Kulesi fonunda seyreden Şehir Hatları vapuru ve havada bir şiir gibi uçuşan martıları okuyucumuz Akın Akdağ fotoğraflamış.





Bayram sevinci virüs tanımadı









İstanbul’da 23 Nisan’da bir sitede gerçekleştirilen tören ise fotoğrafa böyle yansıdı.



Bugünler de geçecek



Milliyet Arşivinde bugün / Selahattin Gökhan



Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Milliyet arşivinden aldığımız fotoğrafta Mithatpaşa Stadı’nda düzenlenen bayram kutlamalarında çocukların coşkusu görülüyor.











Demirören farkı - CİHAT İŞÇİMEN



Beslenme, soğuk, hastalık gibi tehlikelerle karşı karşıya kalan minik dostlarımız için hayvanseverler, “Kışın mümkün olduğunca kedi ve köpek sahiplenin” çağrısı yaparken, Bağcılar’daki Demirören Medya Center (DMC) örnek bir tavır sergiliyor. Yaklaşık 100 kedi ve köpeğe kapılarını açan DMC çalışanları, hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte bu kedilerden birini tam da esnerken fotoğraflayan Cihat İşçimen, usta fotoğrafçılara taş çıkarırcasına bir enstantane yakalamış.









www.milliyet.com.tr’ye gelenler



Önce çek sonra paylaş!

En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

FOTO yaz 6688’e gönder

Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle

Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...



Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.





















Çocuk bayramın kutlu olsun küçüğüm.















