BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki zamanın hikayesi
    ABONE OL
    26.04.2020 - 03:00 | | BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Masal diyarı -  Emre Ünlü

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Avrupa’nın ortasındaki İsviçre, yüzölçümü bakımından dünyanın küçük ülkelerinden biri olarak bilinir. Bu şirin ülke masalsı doğasıyla da ziyaretçilere görsel bir şölen sunar. Okuyucumuz Emre Ünlü, Uri kentinin bu rüya doğasını böyle fotoğraflamış.

    Dijital sanat -  AYKUT IRAKTAN

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Fotoğrafta manipülasyon uygulaması eleştiriler alsa da çoğu kişi ortaya çıkan sonuçtan memnun. Okuyucumuz Aykut Iraktan iki fotoğrafı birleştirip farklı bir boyut kazandırmış.

    Martılar ve Galata - Akın Akdağ

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Şehir Hatları vapuru tasarlanırken martılardan esinlenildiğini çok sonra öğrendik. Denizde adeta süzülerek yüzen vapurlar, beyaz rengini martıların tüylerinden, pruvasındaki sarı renkli direği ise ayaklarından almış. Galata Kulesi fonunda seyreden Şehir Hatları vapuru ve havada bir şiir gibi uçuşan martıları okuyucumuz Akın Akdağ fotoğraflamış.

    Bayram sevinci virüs tanımadı

    Şimdiki zamanın hikayesi


    İstanbul’da 23 Nisan’da bir sitede gerçekleştirilen tören ise fotoğrafa böyle yansıdı.

    Bugünler de geçecek

    Milliyet Arşivinde bugün / Selahattin Gökhan

    Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Milliyet arşivinden aldığımız fotoğrafta Mithatpaşa Stadı’nda düzenlenen bayram kutlamalarında çocukların coşkusu görülüyor.



    Şimdiki zamanın hikayesi


    Demirören farkı - CİHAT İŞÇİMEN

    Beslenme, soğuk, hastalık gibi tehlikelerle karşı karşıya kalan minik dostlarımız için hayvanseverler, “Kışın mümkün olduğunca kedi ve köpek sahiplenin” çağrısı yaparken, Bağcılar’daki Demirören Medya Center (DMC) örnek bir tavır sergiliyor. Yaklaşık 100 kedi ve köpeğe kapılarını açan DMC çalışanları, hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte bu kedilerden birini tam da esnerken fotoğraflayan Cihat İşçimen, usta fotoğrafçılara taş çıkarırcasına bir enstantane yakalamış.


    Şimdiki zamanın hikayesi


    www.milliyet.com.tr’ye gelenler

    Önce çek sonra paylaş!
    En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!
    FOTO yaz 6688’e gönder
    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle
    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.


    Şimdiki zamanın hikayesi



    Şimdiki zamanın hikayesi



    Çocuk bayramın kutlu olsun küçüğüm.


    Şimdiki zamanın hikayesi


    Şimdiki zamanın hikayesi



    Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman, neden vefat etti?

    Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman, neden vefat etti?

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Son dakika haberler: Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde! Görenleri büyüledi...

    Son dakika haberler: Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde! Görenleri büyüledi...

    Sıradaki Haber