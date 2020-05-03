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    03.05.2020 - 03:01 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Mavi göz - MARCEL WEINBERGER

    Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olarak biliniyor. Sibirya’nın güneyinde, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alan göl, “Sibirya’nın Mavi Gözü” diye de adlandırılır. Yurtdışından okuyucumuz Marcel Weinberger’in bizimle paylaştığı bu fotoğrafta gölün donmuş halini görüyoruz. 

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

     

    Masum bakışlar - REYAN YÜKSEL

    Çocukların masumiyeti her zaman yüzlerine yansır. Tıpkı okuyucumuz Reyan Yüksel’in Kırklareli Kıyıköy yolunda çektiği iki kız kardeşin mahcup ve utangaç ifadeleri gibi. 

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdi orada olmak vardı - AYLİN AYDIN

    Artvin’in Şavşat ilçesinde ormanın derinliklerine saklanmış bir yer; Karagöl Sahara Milli Parkı… Eğer Karagöl’e yolunuz düşerse saatlerce yürüyüş yapabilir, bir banka oturup gölün içinde bulunan kırmızı balıkların suda oynayışlarını izleyerek manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Ama Kovid-19 salgınına karşı karantina günlerinden sonra!

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Muzip at - ALP EREN KAYA

    Atların insanlık tarihinde her zaman önemli bir yeri var. Okuyucumuz Alp Eren Kaya’nın objektifine adeta dil çıkararak poz veren bu atın hangarın en muzip atı olduğu iddia ediliyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet her yerde

    Türk basınının mihenk taşlarından olan Milliyet Gazetesi yayın hayatına 3 Mayıs 1950 tarihinde başladı. ‘Basında Güven’ ilkesiyle çıktığı bu yolda 70 yıl geride kaldı. 1974 yılında Kıbrıs çıkarmasında çekilen bu fotoğraftan da anlaşılacağı gibi Milliyet Gazetesi her zaman her yere haber ulaştırmayı başardı. Nice 70 yıllara Milliyet Gazetesi…

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Terslik düşüncesi - AYKUT IRAKTAN

    Okuyucumuz Aykut Iraktan objektifini boz tilkiye yöneltmiş. Fotoğrafta ‘terslik düşüncesini’ kullanarak manipülasyon uygulamasıyla farklı bir çalışma ortaya çıkarmış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
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