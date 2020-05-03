Şimdiki Zamanın Hikayesi

Mavi göz - MARCEL WEINBERGER

Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olarak biliniyor. Sibirya’nın güneyinde, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alan göl, “Sibirya’nın Mavi Gözü” diye de adlandırılır. Yurtdışından okuyucumuz Marcel Weinberger’in bizimle paylaştığı bu fotoğrafta gölün donmuş halini görüyoruz.

Masum bakışlar - REYAN YÜKSEL

Çocukların masumiyeti her zaman yüzlerine yansır. Tıpkı okuyucumuz Reyan Yüksel’in Kırklareli Kıyıköy yolunda çektiği iki kız kardeşin mahcup ve utangaç ifadeleri gibi.

Şimdi orada olmak vardı - AYLİN AYDIN

Artvin’in Şavşat ilçesinde ormanın derinliklerine saklanmış bir yer; Karagöl Sahara Milli Parkı… Eğer Karagöl’e yolunuz düşerse saatlerce yürüyüş yapabilir, bir banka oturup gölün içinde bulunan kırmızı balıkların suda oynayışlarını izleyerek manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Ama Kovid-19 salgınına karşı karantina günlerinden sonra!

Muzip at - ALP EREN KAYA

Atların insanlık tarihinde her zaman önemli bir yeri var. Okuyucumuz Alp Eren Kaya’nın objektifine adeta dil çıkararak poz veren bu atın hangarın en muzip atı olduğu iddia ediliyor.

Milliyet her yerde

Türk basınının mihenk taşlarından olan Milliyet Gazetesi yayın hayatına 3 Mayıs 1950 tarihinde başladı. ‘Basında Güven’ ilkesiyle çıktığı bu yolda 70 yıl geride kaldı. 1974 yılında Kıbrıs çıkarmasında çekilen bu fotoğraftan da anlaşılacağı gibi Milliyet Gazetesi her zaman her yere haber ulaştırmayı başardı. Nice 70 yıllara Milliyet Gazetesi…

Terslik düşüncesi - AYKUT IRAKTAN

Okuyucumuz Aykut Iraktan objektifini boz tilkiye yöneltmiş. Fotoğrafta ‘terslik düşüncesini’ kullanarak manipülasyon uygulamasıyla farklı bir çalışma ortaya çıkarmış.

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