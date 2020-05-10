Şimdiki Zamanın Hikayesi

Huzur veren dost - FERHAT İDOG

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar, eşsiz doğası ve tertemiz kumsalıyla bilinir. Ferhat İdog bizimle paylaştığı fotoğrafta tüm bu güzelliklerin merkezine uysal dostumuzu yerleştirmiş.

Eşsiz manzara - EMRE ÜNLÜ

İlkbaharın tüm güzelliklerini doyasıya yaşamak isteyenlerin rüyalarını süsler İsviçre’nin Alp Dağları. Zirvesinde doğaüstü manzarası, eteklerinde ise gerçek olamayacak güzellikteki şehir ve kasabalarıyla öne çıkıyor. Emre Ünlü’nün sihirli objektifinden Alpler’in eteğinde eşsiz bir doğayı özümsüyoruz.

“Bugünler geri gelecek” - DÜNYA CANİKLİ

Bodrum’un Gümüşlük beldesi, koronavirüs nedeniyle önceki yıllara göre, bugünlerde sakin günler geçiriyor. Okuyucumuz Dünya Canikli’nin salgın öncesi Gümüşlük’te çektiği balık tutan insanların içimizi ısıtan bu fotoğrafına bakınca, “Bugünler geri gelecek” diye özlemle bekliyoruz.

Demiryolu müzesi - MİNE UĞUR

İstanbul Demiryolu Müzesi, Türkiye’nin demiryoluyla Avrupa kapısı sayılan tarihi Sirkeci Garı’nda hizmet veriyor. Müzede TCDD’nin Trakya hattına ait orijinal vaziyet planları, çeşitli fotoğraflar, demiryolu aletleri, haberleşme araçları ve fotoğraflar da yer alıyor. Mine Uğur, müze girişini estetik bir bakış açısıyla fotoğraflamış.

Unutulan maniler - ÖZDEMİR GÜRSOY



Ramazan davulcusu ve sahurda söyledikleri maniler, unutulmaya yüz tutmuş ramazan geleneklerimizden. Şimdilerde nadiren de olsa davulcular, “Denizden çek oltanı/Duvara as baltanı/ Hoş geldi sefa geldi/On bir ayın sultanı” manileriyle dolaşıyorlar sahurda. Milliyet arşivine, 1958 yılı ramazanında Özdemir Gürsoy imzasıyla giren bu fotoğrafta, ramazan davulcusu ve fenercisini görüyoruz.

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