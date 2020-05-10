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    10.05.2020 - 03:02 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Huzur veren dost - FERHAT İDOG

    Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar, eşsiz doğası ve tertemiz kumsalıyla bilinir. Ferhat İdog bizimle paylaştığı fotoğrafta tüm bu güzelliklerin merkezine uysal dostumuzu yerleştirmiş.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Eşsiz manzara - EMRE ÜNLÜ

    İlkbaharın tüm güzelliklerini doyasıya yaşamak isteyenlerin rüyalarını süsler İsviçre’nin Alp Dağları. Zirvesinde doğaüstü manzarası, eteklerinde ise gerçek olamayacak güzellikteki şehir ve kasabalarıyla öne çıkıyor. Emre Ünlü’nün sihirli objektifinden Alpler’in eteğinde eşsiz bir doğayı özümsüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    “Bugünler geri gelecek” - DÜNYA CANİKLİ

    Bodrum’un Gümüşlük beldesi, koronavirüs nedeniyle önceki yıllara göre, bugünlerde sakin günler geçiriyor. Okuyucumuz Dünya Canikli’nin salgın öncesi Gümüşlük’te çektiği balık tutan insanların içimizi ısıtan bu fotoğrafına bakınca, “Bugünler geri gelecek” diye özlemle bekliyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Demiryolu müzesi - MİNE UĞUR

    İstanbul Demiryolu Müzesi, Türkiye’nin demiryoluyla Avrupa kapısı sayılan tarihi Sirkeci Garı’nda hizmet veriyor. Müzede TCDD’nin Trakya hattına ait orijinal vaziyet planları, çeşitli fotoğraflar, demiryolu aletleri, haberleşme araçları ve fotoğraflar da yer alıyor. Mine Uğur, müze girişini estetik bir bakış açısıyla fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Unutulan maniler - ÖZDEMİR GÜRSOY

    Ramazan davulcusu ve sahurda söyledikleri maniler, unutulmaya yüz tutmuş ramazan geleneklerimizden. Şimdilerde nadiren de olsa davulcular, “Denizden çek oltanı/Duvara as baltanı/ Hoş geldi sefa geldi/On bir ayın sultanı” manileriyle dolaşıyorlar sahurda. Milliyet arşivine, 1958 yılı ramazanında Özdemir Gürsoy imzasıyla giren bu fotoğrafta, ramazan davulcusu ve fenercisini görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

     

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

     

     

     

    Kargo aracıyla misafirliğe gittilerAnkara’nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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