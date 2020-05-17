Şimdiki Zamanın Hikayesi

Aşk şehrinin sessizliği TUANA DURMAZ

Karantina günlerinin sakinliği şehrin sokaklarına düştüğünde daha bir belirginleşir İstanbul’un güzelliği. Ve sahiller bomboşken dingin görünür İstanbul’un denizi. Şairin dediği gibi, “Aşk şehrinin sessizliğini” dinleriz. Okuyucumuz Tuana Durmaz, ışığın yumuşamaya başladığı saatlerde Zeytinburnu sahilinden çekmiş fotoğrafı.

Canlanan tarih VOLKAN ERKAN

Kurtuluş Savaşı kahramanı, kadın üsteğmen, İstiklal Madalyası sahibi, “Kara Fatma” lakabıyla bilinen Fatma Seher Erden’in savaş ve hayat mücadelesi, bir tiyatro oyununa konu oldu. Okuyucumuz Volkan Erkan’ın bizimle paylaştığı bu fotoğrafta, oyuncu Sevtap Çapan’ın, o dönemin ruhuna uygun olarak sergilediği etkileyici performansını görüyoruz.

Virüsle gelen rahatlık SERHAN AKIN

İnsanların yaşamını olumsuz yönde etkileyen Kovid-19’un yaban hayatın canlanmasına dair katkısını belirtmek yanlış olmaz. Öyle ki, virüs tehlikesinden dolayı alınan tedbirler çerçevesinde insanların evlerine kapanmasıyla cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. En ürkek türler bile görünür oldu. Okuyucumuz Serhan Akın, kuşların göç yolunun önemli geçiş noktalarından İstanbul Riva’da yiyecek arayan bu çeltikçi kuşunu fotoğraflamış.

Sarı gelin AKIN AKDAĞ

Aslında henüz belirginleşmedi uçsuz bucaksız tarlaları sapsarı bir renge dönüştüren ayçiçeklerinin bu hali. Okuyucumuz Akın Akdağ, arşivinden “Sarı Gelin” adını verdiği fotoğrafını bizimle paylaştı.

Kahraman hemşireler

Şefkat ve sabırla yapılan kutsal bir meslektir hemşirelik. Onların kıymetini içinde bulunduğumuz şu dönemde daha iyi anladık. Her yıl 12 Mayıs’ta “Hemşireler Günü” vesileyle fedakar çalışmalarıyla tüm dünyaya örnek olan sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz. Milliyet arşivinden aldığımız 1954 yılına ait bu fotoğrafta kahraman hemşirelerimiz Kore gazisiyle ilgileniyor.

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