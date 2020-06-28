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    28.06.2020 - 03:01 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Tarihi kent Mardin FARUK YÜCE

    Kadim medeniyetlere ev sahipliği eden Mardin kendine has mimarisi ve dikkatleri çeken taş evleriyle göz dolduruyor. Faruk Yüce, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist çeken Mardin’in ara sokaklarını böyle betimlemiş.

    Şimdiki zamanın hikayesi




    Günbatımında martılar OLCAY AYTAR

    Boğaz’ın martıları bembeyaz kanatlarıyla yorulmadan kanat çırpar İstanbul‘un iki yakasını bir araya getirmek istercesine! Günbatımında martıların şiirsel kanat çırpışlarını Olcay Aytar fotoğrafladı.


    Şimdiki zamanın hikayesi



    Almanya acı gurbet MEHMET EKREM AYDIN - Milliyet arşivinden 43 yıl önce bugün

    İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya, çeşitli ülkelerden 500 bin işçi alımına başladı. Türkiye ile de imzalanan istihdam anlaşmasıyla 24 Haziran 1961 tarihi, Almanya’ya göçün miladı oldu. Milliyet arşivinden 1977 yılına ait bu fotoğrafta Milliyet Gazetesi okuyan gurbetçiler görülüyor.


    Şimdiki zamanın hikayesi




    Türkistan’dan tatlı tebessüm MEHMET BAYRAM

    Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi, yeryüzünde belgesel fotoğrafçıların en çok merak ettiği bölgelerin başında geliyor. Doğu Türkistan kırsalında yaşayan kırmızı yanaklı çocuklar, baktıkları objektife gülümsüyor. Mehmet Bayram’ın kadrajına, yanakları al al, bu tatlı tebessüm yansımış.


    Şimdiki zamanın hikayesi



    “Koyun ülkesi” CENK DEMİRGÜÇ

    Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yer alan ve Danimarka’ya bağlı olan Faroe Adaları’nda hava sıcaklığı yaz aylarında bile 12-13 dereceyi geçmiyor. Koyunlarıyla meşhur olduğu için “Koyun ülkesi” olarak da anılan 50 bin nüfuslu Faroe Adaları’nda 80 bine yakın koyun bulunuyor. Cenk Demirgüç’ün paylaştığı fotoğrafta ada manzarası görülüyor.


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    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    Anne ile kızı balkonda mahsur kaldı, itfaiye yetiştiAntalya'da balkonun kapı kolunun kırılmasıyla mahsur kalan anne Bedriye Bozkurt ile kızı Asuman Bozkurt (65), itfaiye ekiplerinin yukarı çıkarak kapıyı açmasıyla kurtarıldı.
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